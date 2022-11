Angleterre 125 – 22 Pays de Galles

Jack Brown a marqué huit essais pour l’Angleterre contre le Pays de Galles

L’Angleterre s’est déchaînée en battant le Pays de Galles par une énorme marge en demi-finale de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant à Sheffield dimanche.

L’Angleterre devrait affronter la France en finale de la Coupe du monde après la victoire de l’équipe française sur l’Australie dans l’autre demi-finale.

L’Angleterre a finalement gagné 125-22 contre le Pays de Galles pour organiser une finale en tribune pour le tournoi.

L’Anglais Nathan Collins passe sous les poteaux pour marquer son essai

L’Anglais Jack Brown a été l’un des joueurs du tournoi et a été le joueur de ce match après avoir marqué huit essais.

Bien que Brown ait dit: “Les essais ne comptent pas. C’est ce que nous faisons ensemble là-bas qui compte.”

Ce fut une journée frustrante pour le Pays de Galles, qui a fait pécher Gary Preece dans les cinq dernières minutes alors que les tempéraments s’effilochaient. Mais ils ont croisé pour quatre essais.

L’Angleterre, cependant, a dépassé le triple des chiffres pour la troisième fois du tournoi, avec Seb Bechara dépassant quatre fois, Joe Coyd marquant un triplé et Robert Hawkins, Lewis King, Nathan Collins, Declan Roberts et James Simpson ajoutant également des essais.

Le Pays de Galles n’avait réussi qu’un seul essai en première mi-temps grâce à Scott Trigg-Turner, et trois autres efforts de Stuart Williams, Preece et Alan Caron se sont avérés vains.

“Nous sommes très déçus d’avoir concédé”, a déclaré Brown. “Nous devons juste éliminer ces erreurs, nous ne pouvons pas laisser une équipe comme le Pays de Galles pouvoir nous dénigrer.”

C’est un signe des normes élevées de son équipe. “Je pense que les garçons ont été complètement impitoyables dans leurs objectifs pour ce match et ont amélioré chaque match”, a-t-il déclaré.

Comment l’Angleterre a remporté la victoire

Il n’a pas fallu longtemps à l’Angleterre pour passer à la vitesse supérieure et elle a marqué deux essais coup sur coup lorsque Bechara a creusé deux trous dans la défense galloise.

L’équipe d’Angleterre célèbre sa victoire

Bechara a décroché son triplé en huit minutes et l’Angleterre a réussi un quatrième essai cinq minutes plus tard, mais le Pays de Galles n’était pas hors du concours et a marqué son propre essai au milieu de la mi-temps lorsque Trigg-Turner s’est musclé.

Coyd a également réussi un triplé et trois autres essais ont été marqués lorsque Hawkins est intervenu de chaque côté d’un doublé de Brown.

L’Angleterre était hors de vue avant la mi-course alors que Bechara ajoutait un quatrième à son décompte et Brown deux autres essais alors qu’ils continuaient à percer la défense du Pays de Galles, avec le score de 70-6 aux hôtes du tournoi à l’intervalle.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière que la première et Brown a fait demi-tour avant que Coyd et King ne placent l’Angleterre plus loin devant.

Le Pays de Galles a riposté par Preece mais un autre essai est arrivé pour Brown avant que Collins ne grave son nom parmi les buteurs d’essais.

Le skipper Williams a marqué une fois de plus pour le Pays de Galles avant que Brown ne se retourne deux fois pour évoquer le siècle de l’Angleterre avec un quart du match à jouer et qu’un autre effort gallois n’arrive par Caron.

L’attaque de l’Angleterre s’est poursuivie jusqu’à la fin lorsque Roberts a inscrit un but d’essai et de chute. Simpson a ajouté l’insulte à la blessure avec un autre essai alors que les hôtes avançaient.

“Ce qu’ils montrent, c’est que nous ne faisons que nous améliorer et que nous sommes prêts pour cette finale, nous sommes prêts à gagner cette coupe”, a conclu Brown.

La France bat l’Australie pour atteindre la finale

L’Angleterre affrontera la France en finale de la Coupe du monde après que les champions en titre aient battu l’Australie 84-40 plus tôt dimanche dans l’autre demi-finale à Sheffield.

La France a marqué un essai précoce grâce à Florian Guttadoro. Bien que l’Australie ait rapidement riposté, la France finira par prendre le relais.

Jeremy Bourson a joué pour les Français, marquant cinq essais au total, dont trois en 17 minutes.

Jeremy Bourson était l’homme clé de la France

L’Australie a riposté pour mettre encore plus de points au tableau en seconde période, mais la France a créé son propre élan alors qu’elle aborde la finale de la Coupe du monde avec l’Angleterre vendredi à Manchester.

Les deux pays se sont affrontés lors des deux précédentes finales de Coupe du monde, et la France a remporté les deux. Maintenant, l’Angleterre les rencontrera à nouveau avec tout cela en jeu.

“C’est aussi gros que possible dans la ligue de rugby en fauteuil roulant”, a déclaré l’entraîneur anglais Tom Coyd. “Ils vont s’imaginer à 100%.

“Nous pensons que nous avons la force de les battre sur la grande scène, en Angleterre, avec ce public. Nous sommes bien placés.”