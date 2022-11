Angleterre 121 – 0 Irlande

James Simpson a marqué quatre essais lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Irlande

Joe Coyd et James Simpson ont volé la vedette avec quatre essais chacun alors que l’Angleterre s’échauffait pour la demi-finale de dimanche de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant avec une raclée 121-0 contre l’Irlande.

Les hommes de Tom Coyd avaient réservé leur place dans le dernier carré avec une victoire 104-12 sur l’Espagne ce week-end, mais ont produit une démonstration offensive encore plus forte à cette occasion avec Jack Brown et Nathan Collins ajoutant des tours du chapeau dans la déroute de 21 essais.

L’Angleterre n’est plus qu’à deux victoires d’un deuxième triomphe en Coupe du monde et aura tous les yeux sur les matches du groupe B de jeudi pour voir qui elle rencontrera en demi-finale.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Après que l’équipe de Tom Coyd ait frappé trois chiffres contre l’Espagne dimanche, elle s’est mise à répéter le tour avec trois essais marqués au cours des 10 premières minutes de ce match du Groupe A grâce à Sébastien Bechara, Joe Coyd et Tom Halliwell.

À mi-chemin de la première mi-temps, ils avaient établi un avantage de 36-0, les mettant sur la bonne voie pour améliorer leur raclée du week-end.

Simpson a produit le choix des premiers scores, terminant un mouvement d’équipe brillant qui a vu des passes rapides de Halliwell, Bechara et Joe Coyd devant la ligne d’essai.

Joe Coyd a réussi son tour du chapeau après 26 minutes et l’homme star Brown a rapidement eu un impact quelques instants après son arrivée en évoquant le demi-siècle pour l’Angleterre.

Jack Brown casse pour marquer un essai lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Irlande

Collins avait pris en charge les fonctions de conversion à ce stade, mais est entré en jeu juste avant la mi-temps avec une belle finition dans le coin et l’Angleterre détenait une avance de 66-0 à la pause après un effort de 12 essais avec Halliwell, Bechara, Brown. et Simpson attrapant des doubles.

L’Irlande a pu offrir une certaine résistance au début de la seconde période, mais Brown a complété son triplé à la 46e minute après s’être accroché au coup de poing de Collins.

Après que Collins ait ajouté les extras, il a saisi un autre essai avant que les supporters irlandais ne voient leurs célébrations d’un essai écourtées. Tom Martin pointait dans le coin mais l’Anglais Adam Rigby avait arraché son étiquette pour faire le tacle en un rien de temps.

Le service normal a repris peu de temps après avec Collins pour son tour du chapeau et, quelques minutes plus tard, l’essai de Rigby a amené les hôtes à une distance touchante de la marque des 100 points.

Sébastien Bechara tente d’éviter un défenseur irlandais

Et c’est Rigby qui a soulevé trois chiffres avec 10 minutes à faire après un excellent travail de Declan Roberts pour donner à une autre foule record plus de quoi crier.

Il était encore temps pour Simpson de compléter son triplé avant que lui et Joe Coyd n’ajoutent d’autres scores. L’Angleterre affronte désormais l’un ou l’autre Pays de Galles ou la Etats-Unis lors de la demi-finale de dimanche à l’English Institute of Sport.

Plus tôt dans la journée à la Copper Box, Australie ont confirmé leur place en demi-finale avec une victoire 52-32 sur Espagne dans l’autre match du Groupe A.

James Hill a ouvert la voie aux Wheelaroos avec quatre essais et Diab Karim en a ajouté deux avec trois conversions.

L’Australie s’est montrée trop forte pour l’Espagne dans son match

Brad Grove, Peter Arbuckle et Cory Cannane, qui ont ajouté deux conversions, ont également obtenu un essai chacun, avec trois autres conversions de Bayley McKenna complétant le décompte de l’Australie.

L’Espagne a répondu avec deux essais chacun de Theo Gonzalez, qui a réussi trois conversions, et Raphael Monedero – plus un chacun de Joel Lacombe et Yannick Martin. Wilfrid Seron a ajouté une conversion.

L’Australie affronte désormais les champions en titre France dans l’autre demi-finale de dimanche à Sheffield (12h). La finale aura lieu à Manchester Central le vendredi 18 novembre.