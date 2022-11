Angleterre 104 – 12 Espagne

Robert Hawkins a ouvert la voie à la victoire de l’Angleterre sur l’Espagne

Robert Hawkins a pillé cinq essais alors que l’Angleterre a amassé un siècle de points lors d’une démolition de l’Espagne lors de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant.

Hawkins a été l’un des neuf joueurs à traverser lors d’une victoire de 16 essais, 104-12 au Copper Box de Londres, au cours de laquelle les hôtes ont bâti sur leur première victoire du Groupe A contre l’Australie.

Ses efforts ont suivi Tommy Makinson marquant cinq essais dans le match de course pour les hommes de l’Angleterre lors de leur victoire en quart de finale contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée samedi, et tandis que l’entraîneur-chef Tom Coyd était satisfait du résultat, il a également appelé de son côté à s’améliorer lentement. début.

“Je pense que les garçons ont bien joué”, a déclaré Coyd. “Il faut encore mieux respecter la possession, notamment en début de match.

“Nous avons parlé de gagner le droit de pouvoir lancer le ballon et nous avons sauté le pas avec cela aujourd’hui.

“Je pensais que dans l’ensemble, avec le ballon, la performance était meilleure que le match contre l’Australie, donc c’était bien de construire là-bas.

“Notre défense s’est mise en marche environ 20 minutes après le début du match. Mais dans les 20 premières minutes, notre défense n’était pas à la hauteur.”

Jack Brown perce la défense espagnole

Les essais de Jack Brown à la première et à la sixième minute ont mis l’Angleterre sur la bonne voie, et ils avaient une avance de 50-10 à la pause grâce à de nouveaux touchés de James Simpson, Tom Halliwell, un doublé de Wayne Boardman et le triplé de Hawkins.

Declan Roberts est entré en jeu après le redémarrage, traversant deux fois avant Lewis King, Joe Coyd deux fois et Adam Rigby est passé, et Hawkins a terminé son parcours de chaque côté du troisième de Roberts.

Nathan Collins a ajouté sept conversions, Roberts six et Boardman trois dans une victoire complète.

L’Espagne, vainqueur 55-32 contre l’Irlande lors de son premier match, a répondu avec des essais de Theo Gonzalez, qui a également ajouté une conversion et un penalty, et Raphael Monedero et n’a mené que 12-10 au début avant que l’Angleterre n’allume le pouvoir.

L’Espagnol Yannick Martin tente de tacler Wayne Boardman

“Je voulais juste faire une meilleure performance par rapport au dernier match que nous avons joué contre l’Australie”, a déclaré Hawkins.

“C’était mon objectif principal et je l’ai définitivement sécurisé aujourd’hui.”

L’attention de l’Angleterre se tourne maintenant vers le dernier match de groupe contre l’Irlande mercredi après-midi (coup d’envoi à 13h30) alors qu’elle vise à se qualifier pour les demi-finales en tant que vainqueur du groupe A.