Angleterre 1 – 2 France

Harry Kane a inscrit un penalty tardif au-dessus de la barre alors que les rêves de Coupe du monde de l’Angleterre se terminaient par une défaite 2-1 en quart de finale contre la France, championne en titre.

Le capitaine anglais s’était déjà converti de 12 mètres plus tôt dans le match pour égaliser après que le coup de foudre d’Aurélien Tchouameni ait mis la France devant et il a eu une occasion en or d’égaliser une deuxième fois après la tête d’Olivier Giroud lorsque Theo Hernandez a imprudemment fait irruption dans Mason Mount.

Son premier penalty avait amené Kane à égalité avec le record de 53 buts de Wayne Rooney en Angleterre et signifiait qu’il avait marqué plus de pénalités en temps réglementaire lors des Coupes du monde que n’importe quel joueur de tous les temps.

Mais avec six minutes à jouer et la pression énorme, il a fracassé son deuxième coup de pied haut au-dessus de la barre. Kane avait l’air dévasté. Il n’y avait pas de retour en arrière et au coup de sifflet final, il était inconsolable.

L’arbitre Wilton Sampaio avait initialement ignoré la faute sur Mount avant que VAR ne lui conseille de vérifier le moniteur au bord du terrain et l’Angleterre a été frustrée tout au long de ce concours passionnant par les décisions des officiels, avec un défi sur Bukayo Saka non donné comme faute dans la préparation de le premier match et un penalty de Kane ont été ignorés en première mi-temps.

Jude Bellingham, à 19 ans et le plus jeune joueur anglais à avoir débuté un quart de finale, Saka, 21 ans, et Phil Foden, 22 ans, ont tous été exceptionnels alors que l’équipe de Gareth Southgate affrontait la France. Harry Maguire a coupé un poteau avec une tête à 1-1 et Marcus Rashford a levé un dernier coup franc sur le toit du filet.

Mais finalement, c’est un penalty qui a de nouveau causé le chagrin de la Coupe du monde en Angleterre.

Un raté rare – le record de pénalités de Kane Harry Kane a marqué 17/21 pénalités pour l’Angleterre. Il a marqué 30/34 en Premier League.

Quel avenir pour Gareth Southgate ? Poursuivra-t-il son contrat jusqu’aux prochains Championnats d’Europe pour une chance de plus avec ce groupe ? C’est le débat des jours à venir.

Quant à la France, elle affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde mercredi à 19 heures, à nouveau au stade Al Bayt après que le Maroc soit devenu la première nation africaine à atteindre le dernier carré avec une victoire 1-0 sur le Portugal plus tôt. Samedi, qui a laissé Cristiano Ronaldo en larmes.

Notes des joueurs de Zinny Boswell et Sam Blitz Angleterre: Pickford (6), Walker (6), Stones (7), Maguire (5), Shaw (4), Rice (7), Henderson (6), Bellingham (6), Saka (8), Kane (6), Foden (6). Sous-titres : Mont (5), Sterling (5), Rashford (5), Grealish (n/a) France: Lloris (7), Koundé (6), Varane (6), Upamecano (6), Hernandez (4), Griezmann (8), Tchouameni (7), Rabiot (6), Dembélé (6), Giroud (7), Mbappé (6). Sous-titres : Coman (6) Homme du match: Antoine Griezmann.

Comment le rêve de l’Angleterre en Coupe du monde s’est terminé

Ce fut une fin dramatique à ce tout premier affrontement épique à élimination directe entre ces équipes. Cela avait commencé avec l’Angleterre semblant nerveuse après la grande accumulation et la peur de la star française Kylian Mbappe était évidente lorsqu’il a pu se dégourdir les jambes avant le match d’ouverture.

Après un défi désespéré de Declan Rice, l’Angleterre s’est rapidement retirée dans sa propre zone et il y avait alors de la place pour Antoine Griezmann pour que Tchouameni écrase une excellente frappe dans le coin inférieur.

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre est restée inchangée par rapport à l’équipe qui a battu le Sénégal, Gareth Southgate restant avec un arrière à quatre

La France a également utilisé le même XI lors de ses huitièmes de finale, avec Kylian Mbappe en attaque après avoir marqué deux fois contre la Pologne.

L’Angleterre s’est plainte qu’il aurait dû y avoir une faute pour un défi de Dayot Upamecano sur Saka au début du mouvement et il y avait plus de frustration avec les officiels et VAR lorsqu’aucune pénalité n’a été accordée lorsque Kane a roulé le défenseur pour la deuxième fois dans l’espace de cinq minutes et a dégringolé en bordure de surface.

Kane a testé son coéquipier de Tottenham Lloris de près et de loin alors qu’il menait la réponse de l’Angleterre, mais la menace de la France était toujours là, avec Mbappe tirant après qu’un coup franc ait été travaillé dans la surface.

L’Angleterre n’avait jamais remporté un match de Coupe du monde qu’elle perdait à la mi-temps, tandis que la France avait remporté 24 des 25 qu’elle menait après 45 minutes – mais Bellingham n’a montré aucun respect pour de tels records, faisant avancer l’Angleterre au début de la deuxième période avant. fournir la passe murale pour Saka lorsque l’homme d’Arsenal a été terrassé dans la surface par Tchouameni.

Kane, après avoir été obligé d’attendre, a finalement claqué le penalty pour égaler le jalon de Rooney. Ce fut un moment énorme dans sa carrière et son quatrième but sur place en Coupe du monde – mais qui serait éclipsé par un autre penalty à venir.

L’égalisation a déclenché quelques minutes frénétiques, Adrien Rabiot a presque surpris l’Angleterre endormie quelques secondes après le redémarrage lorsqu’il a forcé un arrêt de Jordan Pickford et Mbappe a allumé les postcombustion pour s’éloigner de Walker, mais les Trois Lions se sont recentrés et étaient à quelques centimètres lorsque Maguire a frôlé un poteau d’une tête sur coup franc de Jordan Henderson.

Giroud était lui-même devenu le meilleur buteur de France plus tôt dans ce tournoi et après avoir pris la tête large et vu Pickford repousser une volée, il a battu Maguire sur le centre de Griezmann pour ramener son pays devant.

Il y a eu des célébrations emphatiques de la part des Français et ce fut un coup de marteau pour l’Angleterre – mais incroyablement, ils ont eu une chance de sauver leur Coupe du monde quelques minutes plus tard grâce à la faute irréfléchie d’Hernandez. Cette fois, cependant, Kane a tout faux. De manière inhabituelle.

La miss a fait tomber la farce hors de l’Angleterre et la perspective de monter une arrivée en tribune. Ils ont réussi à rassembler une chance de plus – mais Rashford était juste hors cible alors qu’il cherchait à tirer sur un deuxième coup franc de cette Coupe du monde. Il ne devait pas y avoir de rebondissement tardif. La grande chance de l’Angleterre était passée. Tout comme leurs espoirs de gloire au Qatar.

Kane : Je prends la responsabilité ; Ca va faire mal

Le capitaine anglais Harry Kane s’exprimant sur ITV : “Je suis toujours quelqu’un qui se prépare à obtenir un ou deux penaltys dans un match, j’ai toujours une idée de ce que je veux faire. Je ne peux rien reprocher à ma préparation ou quoi que ce soit du genre, c’était juste l’exécution le soir .

“Le premier stylo était super, le deuxième je ne l’ai pas tout à fait frappé comme je le voulais. Je dois le prendre sur le menton, ça va faire mal à coup sûr, tout le match va faire mal. En tant que capitaine, je vais prends ça, mais je ne pourrais pas être plus fier des garçons.

“Cela se résume à un petit détail dont j’assumerai la responsabilité. Je ne m’inquiète pas pour l’équipe et son impact sur elle. Nous avons de grands talents.”

Southgate : Nous pensions que nous pouvions gagner la Coupe du monde

Le manager anglais Gareth Southgate s’exprimant sur ITV : “La performance a fait [live up to expectation]. Au final, les buts sont décisifs. Je viens de dire aux joueurs qu’ils ne pouvaient plus rien donner. Marges fines. Des choses aux deux extrémités qui ont décidé du match. Je suis fier de la façon dont ils ont traversé le tournoi.”

Sur l’arbitre : “Inutile que j’entre là-dedans. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France. Ils savent qu’ils ont joué un match d’enfer. Je ne pense pas que nous aurions pu faire plus.

“Pour moi, nous gagnons et perdons en équipe. Nous laissons deux [goals] occasions manquées et manquées. Harry [Kane] a été incroyable pour nous. Tellement fiable. Nous ne serions pas là sans les buts qu’il a marqués pour nous.

“Ce sont des moments clés. Dans la plupart des grands moments, nous étions au bon endroit. C’est un jeu avec de belles marges. Nous étions ici pour essayer de gagner le tournoi – nous y pensions. Nous avons une équipe qui aurait pu c’est fait.”

Sur son avenir en Angleterre, Southgate a déclaré: “Après chaque tournoi, nous nous sommes assis, avons passé en revue et réfléchi. Nous avons donc besoin d’un peu de temps pour nous assurer que tout le monde prend les bonnes décisions.”

Analyse : la défense de l’Angleterre leur coûte au final

Rob Dorsett, journaliste principal du SSN, au stade Al Thumama :

“Les joueurs anglais sont tombés sur le gazon, beaucoup en larmes, alors que la France célèbre. Les supporters anglais étaient silencieux. Abasourdis. Heartbreak pour l’Angleterre, qui s’est écrasée au Qatar.

“Pendant une grande partie de ce quart de finale, ils ont été la meilleure équipe. Ils avaient plus de possession de balle, se sont créé plus d’occasions que les champions du monde. Mais le capitaine anglais aura besoin de temps pour traiter l’impensable – qu’il a raté, à un moment crucial, à partir de 12 mètres.

“C’est tellement doux-amer pour Kane, qui a égalé le record de buts de Wayne Rooney plus tôt, avec des nerfs d’acier.

“L’Angleterre déplorera l’arbitre, qui ne leur a rendu aucun service et a raté certaines décisions clés mais finalement, comme nous le craignions dès le début du tournoi, c’est la défense de l’Angleterre qui leur a coûté. Deux manquements clés, qui ont été impitoyablement punis par la France.

“L’Angleterre rentrera chez elle demain. Noël est annulé.”

