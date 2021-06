Angleterre 1-0 Croatie et Autriche contre Macédoine du Nord et Pays-Bas contre Ukraine Plus tard

Par une journée chaude et brûlante, l’Angleterre a bien commencé, a perdu son chemin pendant un moment mais a repris le contrôle alors que la Croatie réussissait à peine un tir, donnant à l’équipe locale l’avantage précoce dans le groupe D qui comprend également l’Écosse et la République tchèque.

Le match manquait du drame et du danger de la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée par la Croatie, et la défaite dimanche n’était pas un désastre pour eux compte tenu de la façon dont le tirage au sort s’est déroulé, mais ce fut une victoire pour le moral ils repartent à la recherche de leur premier titre depuis 1966.

Hurlée par une foule bruyante de 22 500 personnes – un quart de la capacité de Wembley – l’Angleterre a commencé avec des intentions brillantes et a mis une pression énorme sur les visiteurs, les immobilisant profondément dans leur propre moitié.

Phil Foden, ses cheveux décolorés canalisant Paul Gascoigne de euro 96, leur a presque donné un départ de rêve lorsqu’il a coupé depuis la droite et a bouclé un tir bas au-delà de Dominik Livakovic, mais l’a vu avec angoisse revenir du poteau après la moindre déviation de l’orteil de Josko Gvardiol.

Phillips, impressionnant tout l’après-midi, a bloqué un tir de 25 verges mais, au lieu de surfer sur l’élan du début, l’Angleterre a perdu son chemin.

L’élégant trio croate au milieu de terrain composé de Mateo Kovacic, Luka Modric et Marcelo Brozovic a commencé à caresser le ballon et, avec le soleil tapant, le rythme et l’énergie se sont infiltrés hors du match.

L’Angleterre s’est finalement secouée de la torpeur et a frappé lorsque Phillips a traversé la défense en retraite, a effectué deux tacles et a joué le ballon de manière experte dans le chemin de Sterling qui, sous pression, a juste eu assez de ballon pour le ramener à la maison.

Sterling avait semblé animé toute la journée et a célébré son premier but dans un tournoi majeur avec enthousiasme, bien qu’il aurait dû en ajouter un deuxième 13 minutes plus tard, mais a flambé sauvagement au-dessus de la barre.

La Croatie a ensuite été forcée de montrer un peu plus d’ambition et a lancé ses sous-marins offensifs, mais bien que la défense de l’Angleterre ait parfois semblé un peu fragile, il y avait peu de chances d’égaliser.

L’Ecosse et la République tchèque entameront leur campagne du Groupe D lundi avant que l’Angleterre n’accueille les Ecossais à Wembley vendredi, la Croatie affrontant les Tchèques à Glasgow le même jour.

Autriche vs Macédoine du Nord

L’Autriche est peut-être inondée de talents en Bundesliga, mais elle sera sous pression dès le début contre les outsiders de la Macédoine du Nord dimanche alors qu’elle cherche sa première victoire aux Championnats d’Europe.

L’Autriche est la favorite de son premier match de l’Euro Groupe C contre la nation des Balkans, mais lors de ses seules autres apparitions au tournoi, en tant que co-organisateurs en 2008 et en France en 2016, elle a fait match nul deux fois et perdu quatre fois.

Ils espèrent changer cela dimanche, l’Ukraine et les Pays-Bas terminant le groupe C et seules les deux meilleures équipes progressant.

Pays-Bas vs Ukraine

ST PETERSBOURG, Russie (Reuters) – Le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko a déclaré samedi que son équipe essaierait de trouver le bon équilibre entre attaque et défense lors de son premier match de l’Euro 2020 contre une équipe néerlandaise dynamique dont le talent devait être respecté.

L’Ukraine, classée 24e au monde, affronte une équipe néerlandaise rajeunie, classée 16e, qui revient dans un tournoi majeur après avoir raté les derniers Euros en France et la Coupe du monde 2018 en Russie.

