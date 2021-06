Angleterre 1 – 0 Autriche

Les préparatifs de l’Angleterre pour l’Euro 2020 ont connu un début gagnant, Bukayo Saka marquant son premier but international lors d’une victoire 1-0 des hôtes contre l’Autriche au Riverside Stadium mercredi – bien qu’une blessure tardive à Trent Alexander-Arnold ait suscité des inquiétudes.

Gareth Southgate manquait 11 finalistes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour le premier des deux matchs d’échauffement à Middlesbrough, mais l’as d’Arsenal, Saka, âgé de 19 ans, a montré pourquoi il s’était qualifié pour l’équipe du tournoi de 26 joueurs en clôturant un affichage positif avec une finition intelligente à courte distance sur 57 minutes.

Image:

Bukayo Saka célèbre après avoir marqué son premier but international



Plus important encore pour les plans de l’Angleterre pour l’Euro 2020, Alexander-Arnold a boité dans les derniers instants après avoir semblé se blesser à la cuisse gauche en dégageant le ballon le long de la ligne.

L’arrière droit de Liverpool s’était frayé un chemin dans l’équipe pour le tournoi après avoir été exclu des internationaux de mars, mais a immédiatement signalé qu’il devait être remplacé et a dû être aidé alors qu’il retournait à l’abri en Angleterre.

Image:

L’entraîneur anglais Gareth Southgate assiste l’Anglais Trent Alexander-Arnold après qu’il soit sorti du terrain blessé lors du match amical avec l’Autriche



Il avait été l’un des nombreux joueurs à impressionner lors du match amical contre l’Autriche, avec Jordan Pickford, Jack Grealish et Jude Bellingham, 17 ans, attirant également l’attention.

L’Angleterre avait naturellement eu du mal à trouver son rythme pendant des périodes de jeu et l’Autriche a fait trembler les bois en réponse à la frappe de Saka, Marcel Sabitzer forçant Pickford à faire basculer son tir sur la barre.

Cependant, ils n’ont pas fourni un test trop sévère à Conor Coady et Tyrone Mings, qui se disputent le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie le 13 juin, si Harry Maguire n’était pas en forme à temps.

Inquiétant pour Southgate, Alexander-Arnold lui a peut-être causé un autre souci de blessure, avec le deuxième et dernier match de préparation des Three Lions contre la Roumanie dimanche.

Notes des joueurs Angleterre Pickford (7), Alexander-Arnold (6), Coady (5), Mings (6), Trippier (6), Rice (5), Bellingham (7), Saka (8), Grealish (8), Lingard (6 ), Kane (6) Abonnés : Calvert-Lewin (6), Ward-Prowse (5), Watkins (5), Godfrey (4), Blanc (6) Homme du match: Bukayo Saka.

Comment l’Angleterre a battu l’Autriche au bord de la rivière…

Avec autant de joueurs absents, Southgate a aligné un XI mixte composé de certaines certitudes de la première équipe, de joueurs poussant pour une place de départ et d’autres susceptibles d’être en marge ou, dans le cas de Jesse Lingard, coupés de l’équipe de l’Euro 2020 tous ensemble .

Cependant, à peine quatre minutes plus tard, il y avait des signes encourageants pour le patron de l’Angleterre alors que le retour d’Alexander-Arnold – jouant l’arrière droit dans un 4-2-3-1 – a fait irruption sur son flanc, s’est accroché à une superbe passe de Harry Kane et a tiré un tir dévié sous un angle serré.

Nouvelles de l’équipe Jude Bellingham, 17 ans, a fait ses premiers pas pour l’Angleterre, tandis que Conor Coady et Tyrone Mings entamaient un international ensemble pour la première fois. Jesse Lingard a également commencé le match, bien qu’il ne fasse pas partie de l’équipe de l’Euro 2020.

Bellingham, faisant son premier départ pour son pays, est rentré chez lui après un tir de Lingard après un autre corner peu de temps après, mais a vu ses célébrations interrompues pour une faute de Mings dans la préparation, avant que Saka ne reprenne de large à bout portant.

Harry Kane a ensuite montré sa menace avec la meilleure chance du match jusqu’à présent à la demi-heure, testant Daniel Buchmann sous un angle serré, quelques instants après avoir accroché un tir croisé vers Lingard.

Image:

Harry Kane est refusé par le gardien autrichien Daniel Buchmann



À l’autre bout, Mings a renforcé ses chances en équipe première avec une défense soignée avant de faire un bloc important pour empêcher Christoph Baumgartner dans la surface juste avant la mi-temps.

Le milieu de terrain autrichien a fait appel au handball après que le ballon a été dévié sur le bras de Mings, mais ses appels ont été rejetés à juste titre avant que Pickford – qui avait déjà été applaudi pour quelques passes incisives de la défense – a frappé le corner résultant avec confiance.

Le début de la seconde mi-temps a été ponctué de fautes sur les joueurs anglais, mais lorsque les hôtes ont finalement atteint leur rythme, ils ont séparé l’Autriche pour ouvrir le score.

Bellingham a interrompu le jeu au milieu de terrain et le ballon a été transféré par Grealish à Kane. L’attaquant a choisi Lingard sur le bord de la surface et, lorsqu’il l’a licencié pour Grealish, un tacle de Sabitzer a envoyé le ballon dans la trajectoire de Saka qui s’est replié sous un angle délicat.

C’était le signal pour Southgate d’effectuer quatre changements – mais ce fut presque un début de cauchemar pour ses débuts internationaux pour Ben Godfrey, qui a dû être renfloué par son coéquipier d’Everton Pickford après avoir envoyé une passe arrière imprudente vers son propre but.

Pickford est ensuite venu à nouveau à la rescousse quelques instants plus tard, faisant basculer le bel effort de Sabitzer sur la barre pour souligner son statut de choix n ° 1 de Southgate dans le but. Cependant, il se serait demandé où étaient ses défenseurs lorsqu’un coup de pied arrêté de l’Autriche est passé devant son but peu de temps après.

Ben White de Brighton – un autre joueur qui ne participera pas au tournoi mais reste impliqué dans le groupe – a remplacé Grealish avec 20 minutes à jouer et, s’insérant au milieu de terrain plutôt qu’en défense, était hors cible lorsqu’il a tenté sa chance à distance avant Sabitzer a de nouveau travaillé Pickford à une distance similaire.

Image:

L’Anglais Jack Grealish repousse l’Autrichien David Alaba au Riverside Stadium



Puis, à seulement deux minutes de la fin est arrivé le moment que Southgate a dû redouter : une blessure d’apparence grave à un joueur important.

Il n’y avait aucun joueur autrichien près de lui quand Alexander-Arnold a frappé un dégagement du pied gauche, mais il a immédiatement saisi sa cuisse gauche et a semblé en difficulté alors qu’il retournait en boitant vers les vestiaires.

Les blancs ont été parfaitement placés dans les dernières secondes pour repousser la course d’Alessandro Schopf alors que l’Autriche a ramené l’Angleterre dans les phases finales, mais la blessure d’Alexander-Arnold pourrait bien s’avérer être le sujet de discussion le plus important de la victoire de l’Angleterre.

Statistiques Opta – Saka suit Walcott, Oxlade-Chamberlain

L’Angleterre a remporté ses sept derniers matches amicaux, sa meilleure série en matches amicaux depuis sept victoires consécutives sous Sir Bobby Robson entre juin 1985 et mai 1986.

A 19 ans, Bukayo Saka est devenu le troisième adolescent à marquer pour l’Angleterre alors qu’il jouait pour Arsenal, avec Theo Walcott et Alex Oxlade-Chamberlain.

Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à avoir débuté un match pour l’Angleterre (17 ans 338 jours) depuis Wayne Rooney en septembre 2003 contre le Liechtenstein (17 ans 321 jours).

L’Angleterre n’a perdu aucun de ses 19 derniers matches lorsqu’un joueur d’Arsenal a marqué (17 V, D2) depuis que Francis Jeffers a marqué lors d’une défaite 3-1 à domicile contre l’Australie en février 2003.

Bukayo Saka était le 33e joueur différent à marquer un but pour l’Angleterre sous Gareth Southgate, un de plus que celui des Three Lions sous Sir Bobby Robson et le plus grand depuis 39 buts sous Sir Alf Ramsey.

Ben White est devenu le cinquième joueur de Brighton à jouer pour l’Angleterre après Tommy Cook, Peter Ward, Steve Foster et Lewis Dunk. L’Angleterre a remporté les sept matches lorsque des joueurs de Brighton ont joué, le meilleur record de 100 % de victoires lorsque les joueurs d’un club représentent l’équipe nationale d’Angleterre.

Et après?

Le deuxième et dernier match d’échauffement de l’Angleterre aura lieu contre la Roumanie dimanche ; coup d’envoi à 17h. Leur campagne Euro 2020 démarre ensuite contre la Croatie le dimanche 13 juin ; coup d’envoi à 14h.