Angleterre Les femmes sont tombées à une deuxième défaite consécutive alors que deux erreurs défensives ont offert au Canada une victoire amicale de 2-0 au stade bet365.

Dans ce qui a été la dernière chance pour l’Angleterre d’impressionner la boss par intérim Hege Riise avant l’annonce de son équipe de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de Tokyo, les Lionnes ont remis la victoire à une équipe qui occupe deux places en dessous d’elles au classement mondial.

Un échec défensif à la troisième minute de Demi Stokes a été attaqué par Evelyne Viens, qui a donné la tête au Canada avec une finition surélevée face à la gardienne anglaise Carly Telford.

Jordan Nobbs a vu un coup franc basculé sur la barre par la gardienne canadienne Stephanie Labbe, et Lauren Hemp s’est vu refuser un brillant but en solo par un défi crucial de Vanessa Gilles alors que les Lionnes ne sont pas parvenues à revenir dans le match.

Et, à cinq minutes de la fin, leurs espoirs se sont éteints lorsque la gardienne expérimentée de l’Angleterre Karen Bardsley n’a pas réussi à dégager le ballon sur sa ligne de but et Nichelle Prince a regroupé l’effort décisif sur la ligne.

















L'entraîneur-chef Hege Riise a été « déçu » après que les femmes d'Angleterre se soient effondrées pour une neuvième défaite en 14 matchs, avec une défaite de 2-0 contre le Canada



Les lionnes contribuent à leur propre chute

L’Angleterre a tenu à répondre à la défaite 3-1 de vendredi contre la France, mais s’est retrouvée derrière en trois minutes.

Janine Beckie a joué un ballon en profondeur à Veins, qui revenait d’une position de hors-jeu, mais le défenseur anglais Stokes l’a intercepté, a perdu le contrôle et a offert le ballon à l’attaquant canadien qui s’est converti devant Telford exposé.

Evelyne Viens célèbre après avoir donné une longueur d’avance au Canada



Georgia Stanway a vu deux efforts apprivoisés aller large en première demie, y compris un effort audacieux à distance alors qu’elle repéra le gardien de but canadien Labbe hors de sa ligne.

Nobbs s’est rapproché des Lionnes lorsque son coup franc sur le bord de la surface a été basculé sur la barre transversale par Labbe.

La deuxième mi-temps a vu l’Angleterre profiter de la majeure partie de la possession, présentant des joueurs comme Ella Toone, Bardsley, Chloe Kelly et Lucy Bronze, qui cherchaient tous à impressionner Riise avant sa sélection en équipe pour l’équipe GB, mais les chances étaient limitées et le Canada était rarement menacé.

Prince était ravi de sa grève tardive pour sceller la victoire



Il a fallu à l’Angleterre jusqu’à la 80e minute pour revenir sur le point de revenir dans le match, mais Hemp s’est vu refuser un brillant but en solo par un défi crucial de la part de Gilles.

Le Canada a conclu la victoire lorsque Prince a profité d’un autre manque de concentration pour marquer une seconde. Le gardien de but suppléant Bardsley n’a pas réussi à dégager une passe arrière de la capitaine anglaise Millie Bright, et Prince a bloqué le dégagement et a regroupé le ballon sur la ligne de but.

Malgré la menace et la créativité au milieu de terrain, avec des joueurs comme Nobbs et Stanway impressionnants, l’Angleterre n’a pas été en mesure de capitaliser et le Canada a vu le match pour assurer la victoire.