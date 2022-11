Angleterre 0 – 0 États-Unis

L’Angleterre s’est rapprochée d’une place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec un match nul 0-0 contre les États-Unis, mais leur affichage terne a été un test de réalité sur leurs ambitions lors du tournoi et signifie qu’ils devront attendre leur dernier match de groupe avec le Pays de Galles mardi. pour sceller une place en huitièmes de finale.

Après que l’Angleterre ait battu l’Iran 6-2 lors de son match d’ouverture au Qatar, ses supporters étaient optimistes quant à la constitution de leur équipe lors de leur course vers la finale de l’Euro l’été dernier. Mais au coup de sifflet final, il y avait des huées de ces fans itinérants, avec l’équipe de Gareth Southgate mal en retard et décousue contre une équipe américaine énergique.

Christian Pulisic a écrasé un tir en première mi-temps contre la barre et Harry Maguire a dû repousser une série de corners alors que les Américains mettaient la pression en seconde période. Alors qu’il n’y avait aucun moyen d’imiter la fameuse surprise de ce match de 1950, les États-Unis en ont fait assez pour recalibrer les perceptions sur les perspectives de l’Angleterre et stimuler leurs propres espoirs de progression.

John Stones se bat pour la possession avec Christian Pulisic





Le tir bloqué de Harry Kane au début du match et sa tête loin du coup franc de Luke Shaw dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps étaient aussi proches que l’attaque édentée des Trois Lions troublant les États-Unis lors d’une performance alarmante.

Seule une défaite contre le Pays de Galles par quatre buts ou plus empêcherait l’Angleterre, leader du groupe, de passer à l’étape suivante, mais Southgate devra répondre à des questions sur la forte baisse des performances de son équipe et sur la manière dont ils peuvent retrouver la forme pour la phase commerciale de cette compétition. .

Les États-Unis, quant à eux, occupent la troisième place du groupe B, un point derrière l’Iran, qu’ils affronteront mardi. Une victoire les verrait dans les 16 derniers.

L’Angleterre, qui vient de se détacher contre l’Iran, a montré son but dans les premières étapes, avec l’effort de Kane bloqué après la réduction de Bukayo Saka et le tir de Mason Mount après un dribble dans la surface de Maguire.

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre a nommé un onze inchangé de l’équipe qui a battu l’Iran, Harry Kane surmontant une peur des blessures et Harry Maguire se remettant d’une maladie pour remporter sa 50e sélection.

Les États-Unis ont apporté un changement par rapport à leur match nul contre le Pays de Galles, Haji Wright remplaçant Josh Sargent en attaque.

Mais bientôt leur possession a manqué de but et, sans le ballon, l’équipe de Southgate a semblé incertaine et non coordonnée alors que Haji Wright se dirigeait loin, Weston McKennie a tiré une bonne ouverture et l’ancien international anglais Yunus Musah a vu un tir dévié dans la poigne de Jordan Pickford.

L’inquiétude croissante suscitée par la performance de l’Angleterre en raison du soutien itinérant dans les tribunes du stade Al Bayt a été aggravée lorsque Pulisic a fracassé un tir féroce du pied gauche contre le cadre du but de Pickford juste à l’intérieur de la surface.

Jordan Pickford regarde un effort américain naviguer au loin





Maguire a ensuite bien fait de bloquer un effort dangereux de Sergino Dest et Pulisic dirigé large, l’Angleterre s’accrochant à la mi-temps. Un tir tardif de Saka et le premier tir cadré des Three Lions dans le temps d’arrêt de Mount n’ont pas masqué les difficultés de l’Angleterre dans les 45 premières minutes.

Il n’y a pas eu d’amélioration après la pause non plus, John Stones devant bloquer Wright, McKennie tirant à nouveau dessus, la fouille de Pulisic a dévié largement et les États-Unis ont augmenté la pression vers l’heure de jeu avec une série de virages.

À la 68e minute, Southgate a finalement agi, envoyant Jordan Henderson et Jack Grealish pour l’inefficace Raheem Sterling et, plus surprenant, Jude Bellingham.

Harry Kane mène une chance tardive lors du tirage au sort de la Coupe du monde entre l’Angleterre et les États-Unis





Grealish a remporté quelques coups francs autour de la surface de réparation des États-Unis et la tête de Kane sur le centre de Shaw dans les derniers instants a volé loin. Mais avec Phil Foden laissé sur le banc, il y aura à nouveau des questions sur l’aventure du manager anglais.

L’Angleterre a eu un match nul turgescent avec l’Ecosse lors de son deuxième match de groupe à l’Euro et a ensuite atteint la finale. Leurs supporters espèrent que cela sera finalement considéré comme un point et une feuille blanche qui fera avancer l’Angleterre dans cette Coupe du monde plutôt qu’un exemple de leurs limites.