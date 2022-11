Angleterre 0-0 États-Unis : les espoirs de la Coupe du monde prennent un coup, mais l’équipe de Gareth Southgate peut encore imaginer ses chances au Qatar | Nouvelles du football

« Avons-nous déjà battu les États-Unis dans un tournoi majeur ? Non, je ne le pensais pas. Nous sommes doués pour parler hautement de nous-mêmes en tant que nation et sur la base de très peu de preuves. »

Gareth Southgate avait minimisé les attentes avant ce match et la performance qui a suivi a certainement justifié cette prudence. L’Angleterre s’est échappée avec un match nul et vierge contre les États-Unis, mais l’affichage n’a même pas égalé ce résultat modeste.

La feuille blanche était positive mais elle était précaire, aidée par le gaspillage américain devant le but. L’importance du jeu pourrait être qu’il cimente la conviction de longue date de Southgate selon laquelle l’Angleterre doit jouer avec un défenseur à trois lorsque l’opposition est forte.

Les espoirs avaient été suscités par la victoire 6-2 sur l’Iran et les événements plus tôt dans l’après-midi ont rendu cela encore meilleur car le Pays de Galles a été bien battu par ces mêmes adversaires. Mais face à un test bien différent face aux Etats-Unis, l’Angleterre n’a pas pu s’imposer.

L’Iran les avait écartés. Cette équipe les a pressés fort. La vitesse et le physique de l’opposition ont rendu les joueurs qui s’étaient tant amusés lundi après-midi plus ordinaires. Bukayo Saka a lutté pour l’espace. Mason Mount a juste lutté.

Tout était un peu plus difficile. Les occasions de tourner n’étaient pas là. Les corps n’étaient pas seulement derrière le ballon, mais aussi au rythme du milieu de terrain anglais. Mount et Jude Bellingham n’étaient ni ici ni là-bas. Tout était un peu décalé et ça a empiré.

Image:

Jude Bellingham donne un coup de pouce aux supporters anglais après le match nul de l’Angleterre





Les commentaires de Southgate avant et après le match suggéraient qu’il avait anticipé cela. “Une partie de notre qualité dans le dernier tiers aurait pu être un peu meilleure”, a-t-il déclaré. “Nous n’avions pas tout à fait le même zip.” Cela met peut-être en évidence le besoin de rotation.

La profondeur du talent offensif de l’Angleterre est une force, mais Jack Grealish n’est entré sur le terrain qu’au milieu de la seconde mi-temps, Marcus Rashford a été introduit en fin de match et le très talentueux Phil Foden est resté sur le banc tout au long.

Le retard des remplacements a rappelé l’une des plus grandes critiques du succès de six ans de Southgate à la tête de l’équipe nationale. Contre la Croatie en demi-finale de Coupe du monde en 2018 et l’Italie en finale de l’Euro 2020, il a attendu et attendu qu’il soit trop tard.

Ici, avec l’Angleterre sous une pression incessante et face à un déluge de corners américains, les changements ne sont intervenus qu’à la 68e minute. Le retrait de Jude Bellingham n’aura pas plu à beaucoup mais au moins Jordan Henderson a apporté un plus grand contrôle.

Declan Rice avait eu du mal à assurer la protection de la défense avec des coureurs à sa gauche et à sa droite, il avait donc besoin de solides performances de Harry Maguire et John Stones derrière lui. La paire a relevé ce défi avec et sans ballon.

La performance de Maguire a été un énorme positif. Alors que ces corners pleuvaient sur le but de l’Angleterre, il était là pour les dégager à maintes reprises. Huit dégagements au total. Sa forme a été médiocre, mais cela a souligné son importance, rappelant son apogée en 2018.

Image:

Harry Maguire a fait une démonstration exceptionnelle contre les États-Unis





L’Angleterre a joué trois à l’arrière tout au long de ce tournoi. L’été dernier, ils ont ajouté plus de variation à leur jeu, n’adoptant ce système que pour la victoire contre l’Allemagne et la finale nulle contre l’Italie qui leur a été arrachée lors des tirs au but.

Ne soyez pas surpris si Southgate revient à cette formation lors des huitièmes de finale au Qatar. Il gardera son calme quand les autres ne le feront pas. Il se souviendra du match nul et vierge contre l’Écosse lors du deuxième match de son équipe à l’Euro 2020. Il considère cela comme un tournoi de sept matchs.

Cette perspective est importante maintenant. L’Argentine et l’Allemagne ont été battues par des équipes moins bien classées que les deux contre lesquelles l’Angleterre a pris quatre points sur six. Il est peu probable qu’une équipe de ce tournoi ait l’air impérieuse du début à la fin.

Mais si l’Angleterre veut aller jusqu’au bout, elle devra probablement réduire la menace du Français Kylian Mbappe à un moment donné. Il pourrait y avoir la passe magistrale de l’Espagne à affronter ou la qualité offensive d’une équipe brésilienne qui est favorite pour remporter cette Coupe du monde pour une raison.

Après une performance comme celle-ci, c’est peut-être un exemple d’une nation qui se vante d’elle-même sur la base de très peu de preuves pour même penser si loin. L’Angleterre devra être meilleure, bien sûr. Mais peut-être, à la suite de défis comme celui-ci, le seront-ils.