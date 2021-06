Angleterre 0 – 0 Ecosse

Une équipe écossaise enflammée s’est battue pour un match nul 0-0 mérité dans un renouvellement énervé, intrigant et passionnant de leur rivalité avec l’Angleterre lors d’un Wembley détrempé à l’Euro 2020 vendredi soir.

Après avoir perdu contre la République tchèque lors de leur premier match, l’équipe de Steve Clarke n’a pas pu se permettre une autre erreur et a pris d’assaut sa deuxième rencontre de tournoi avec l’Angleterre, secouant la confiance que l’équipe de Gareth Southgate avait construite grâce à sa victoire sur la Croatie.

Cela aurait pu être encore mieux pour les visiteurs si Che Adams n’avait pas laissé passer trois bonnes occasions, Jordan Pickford a brillamment sauvé la volée de Stephen O’Donnell ou Reece James n’a pas dirigé de manière cruciale un tir de Lyndon Dykes sur la ligne.

L’Angleterre a frappé le poteau en première mi-temps, alors que John Stones aurait dû faire mieux avec une tête sur corner, mais a été lent par rapport à l’intensité de ses rivaux, le capitaine remplaçant Harry Kane résumant leurs difficultés.

Le résultat laisse l’Angleterre deuxième du groupe D et avec encore du travail à faire lors de son dernier match contre la République tchèque si elle veut remporter la poule, tandis que l’Écosse et ses supporters ravis retourneront à Hampden Park pour affronter la Croatie avec un nouvel espoir de faire le KO d’un tournoi majeur pour la première fois. Ces derniers matchs de groupe ont lieu mardi.

Comment l’Ecosse a gagné son point à Wembley…

La campagne de l’Angleterre pour l’Euro avait débuté dimanche sous une chaleur étouffante à Wembley, mais alors que le temps était devenu frais et humide pour la rencontre avec l’Écosse, l’atmosphère dans le stade était brûlante. Dans les tribunes, les deux hymnes nationaux ont été férocement raillés par les supporters de l’opposition, tandis que, sur le terrain, aucune équipe ne s’est retenue, avec Luke Shaw instantanément claqué dans un défi aérien.

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre a apporté deux changements par rapport à sa victoire contre la Croatie, avec Luke Shaw et Reece James à la place de Kieran Trippier et Kyle Walker, alors que Tyrone Mings a conservé sa place à l’arrière central, avec Harry Maguire à nouveau en forme sur le banc.

Il y a eu quatre changements pour l’Écosse, Kieran Tierney revenant d’un problème au mollet. Scott McTominay l’a rejoint ainsi que Grant Hanley dans les trois derniers, Jack Hendry et Liam Cooper manquant. Billy Gilmour a fait son premier départ pour son pays au milieu de terrain, avec Callum McGregor et Che Adams entrant également dans l’équipe à la place de Stuart Armstrong et Ryan Christie.

L’intensité de l’occasion a semblé affecter les joueurs dès le début, Adams n’ayant pas réussi à se connecter proprement avec une grande chance à quatre minutes, avant que les défenseurs nerveux de l’Angleterre ne détournent le ballon de manière paniquée.

Pour le deuxième match consécutif, l’Angleterre a frappé le poteau, avec Stones frappant un droit avec une tête à la 12e minute, avant que Mason Mount ne parvienne à se remettre d’aplomb pour tourner le centre de Raheem Sterling.

John Stones se dirige contre le poteau dès le début



Mais les hôtes n’ont jamais été en mesure d’exercer une pression soutenue et ont eu besoin d’un tacle crucial de Shaw à mi-chemin pour empêcher l’Écosse de sortir d’un coin avant que l’impressionnant Kieran Tierney ne tire.

Phil Foden et Kane étaient hors cible depuis des positions de hors-jeu alors que l’Angleterre s’efforçait de se frayer un chemin à travers la défense bleu foncé devant eux. L’Ecosse avait plus de succès à l’autre bout et O’Donnell a fait un superbe arrêt de Pickford avec une volée, après un excellent jeu de Tierney sur le flanc gauche.

Phil Foden tente de contrôler le ballon sous la pression de Grant Hanley lors de l’Angleterre contre l’Ecosse



L’Angleterre n’a pas du tout testé David Marshall au cours d’une première mi-temps au cours de laquelle ils étaient limités par l’intensité de leurs rivaux mais se sont battus au début de la seconde, Shaw choisissant presque Kane avec un centre bas et Mount forçant le gardien écossais. tourner son tir puissant derrière pour un corner.

Shaw a ensuite décollé de la cible à bout portant avant que James ne tire après une longue période de possession ininterrompue de l’Angleterre – mais il y a eu un avertissement à l’arrière lorsque Tyrone Mings a été pris en possession par Dykes et Adams n’a tout simplement pas réussi à appliquer la touche finale, avec le balle coincée sous ses pieds.

Tyrone Mings et Lyndon Dykes se battent pour le ballon lors de l’Angleterre contre l’Ecosse



Le jeu était devenu grand ouvert, Kane voyant un tir bloqué et Pickford mettant fin à un compteur écossais avec une passe en avant qui faillit faire passer Sterling, avant que l’Écosse ne charge à nouveau le territoire anglais par Robertson.

L’Ecosse a forcé une succession de corners et c’est à partir d’un coup franc qu’ils semblaient certains de prendre l’avantage, avec Dykes accrochant un tir au but à partir d’un ballon lâche. D’une manière ou d’une autre, cependant, James avait senti le danger et s’était retiré pour quitter la ligne.

Southgate a répondu aux appels des fans anglais et a envoyé Jack Grealish quelques secondes plus tard et le milieu de terrain d’Aston Villa a instantanément remporté un corner et a fait tiquer son équipe sur le flanc gauche. Mais un remplacement 10 minutes plus tard déclenchera une discussion dans les jours à venir, avec le retrait du capitaine Kane en dessous de la moyenne pour Marcus Rashford.

Harry Kane a été remplacé par Gareth Southgate en deuxième mi-temps



Adams a décoché un tir très large au poteau arrière alors que l’Écosse continuait de causer des problèmes et que les supporters en visite s’exprimaient à pleine voix alors que les dernières minutes s’écoulaient, même s’ils avaient le cœur dans la bouche alors que Declan Rice avait du mal à essayer de marquer d’un brouillage tardif dans la boîte des Écossais.

Il ne devait pas y avoir de rebondissements décisifs, comme lors de la précédente rencontre de ces équipes à l’Euro 96. Mais pour les supporters écossais – qui avaient perdu sept des neuf derniers contre leur ennemi d’Auld – ils ont célébré comme s’ils avaient gagné en finale. coup de sifflet, avec leurs rêves de KO renforcés par une performance courageuse.

Et après?

L’Ecosse est de retour à Hampden Park pour son dernier match de groupe contre la Croatie mardi. L’Angleterre affronte la République tchèque à Wembley le même jour. Coup d’envoi des deux matchs à 20h.