Angleterre 0-0 Ecosse: Notes des joueurs lors du choc de l’Euro 2020 à Wembley | Actualités footballistiques

Notes des joueurs anglais

Jordan Pickford – 8

Un excellent arrêt pour nier la volée d’O’Donnell était une chose – la force de repousser le tir si rapidement était impressionnante plutôt qu’une faute à critiquer.

Reece James – 5

A produit un délicieux centre pour que Kane se dirige de peu loin, mais généralement prudent quant à sa promotion dans le onze de départ et n’a pas ajouté la verve ou la vitesse au travail large de l’Angleterre qui était attendu avant le match. La réticence à aller de l’avant avec le ballon était une source constante de frustration.

Image:

John Stones se dirige contre le poteau dès le début



John Pierres – 6

A fait le bloc critique pour intercepter le tir d’Adams dans les premières minutes, mais aurait vraiment dû donner l’avantage à l’Angleterre peu de temps après lorsque sa tête libre a frappé le poteau.

Tyrone Mings – 8

Le style direct de l’Écosse a peut-être joué sur ses points forts, mais cela ne devrait pas nuire à son excellence face à la menace aérienne des visiteurs. L’un des rares joueurs anglais à sortir du jeu avec sa réputation renforcée.

Luke Shaw – 7

A pris un gros coup dans les dix premières secondes mais s’est relevé pour donner une bonne performance sur le flanc gauche.

2 – Depuis l’ouverture du nouveau Wembley en 2007, il ne s’agissait que du deuxième match nul et vierge de l’Angleterre dans un match de compétition – également nul 0-0 en octobre 2010 contre le Monténégro lors d’un match de qualification pour les Championnats d’Europe sous la direction de Fabio Capello. Annulé. #FR #EURO2020 pic.twitter.com/dmATGECg6b – OptaJoe (@OptaJoe) 18 juin 2021

Kalvin Phillips – 6

Notamment aventureux avec ses courses en avant depuis le milieu de terrain – son travail pour le vainqueur contre la Croatie a clairement aiguisé l’appétit. Mais pas aussi influent qu’il l’a été lors du match d’ouverture de l’Angleterre et n’est pas à l’abri des critiques concernant la lenteur du travail de préparation de l’Angleterre.

Riz Declan – 5

L’Angleterre stable Eddie devant sa défense, mais, comme Phillips, a eu du mal à s’imposer au milieu de terrain écossais.

Image:

Phil Foden tente de contrôler le ballon sous la pression de Grant Hanley lors de l’Angleterre contre l’Ecosse



Phil Foden – 5

N’a en aucun cas mal joué, mais l’ailier de Man City n’a pas encore enflammé le tournoi. Pas de surprise quand il a été le premier joueur anglais à être remplacé après une heure pour Jack Grealish.

Monture maçon – 6

Occupé mais plat. Coupable d’avoir perdu son homme dans la préparation de la première chance d’Adams et n’a pas pu diriger son tir à bout portant de la réduction de Sterling sur la cible. J’ai gardé les incitations tout au long mais les coups de pied arrêtés doivent s’améliorer.

Rahim Sterling – 6

Pas vraiment éblouissant, mais après sa chute de forme en fin de saison pour Manchester City, il ressemble beaucoup plus à son ancien moi cet été. Plein de courses fulgurantes et dangereuses et a retrouvé la confiance nécessaire pour affronter son homme. Bien que VAR ait refusé de jeter un deuxième coup d’œil, son tir de pénalité tardif n’était pas sans mérite

Image:

Harry Kane a été remplacé par Gareth Southgate en deuxième mi-temps



Harry Kane – 3

Pondérale et préoccupante. Rassemblé seulement 19 touches, 63 pour cent de réussite, aucun tir cadré avant sa sous-station. Comme Gary Neville l’a instantanément résumé, le capitaine anglais « ne se regarde tout simplement pas ».

Suppléants

Jack Grealish – 7

L’homme de prédilection de l’Angleterre dans sa crise de créativité. N’a pas tout à fait été à la hauteur de la clameur, mais a fait du bon travail après son introduction et commencera sûrement mardi contre la Croatie.

Marcus Rashford – 6

La surprise du changement d’attaquant anglais n’était pas le retrait de Kane mais l’appel de Rashford devant Dominic Calvert-Lewin.

10 – Harry Kane n’a eu que 10 touches en première mi-temps ; le moins de tous les joueurs du match, alors qu’un seul était dans la surface de l’Écosse et que l’attaquant anglais n’a effectué que deux des cinq passes tentées. Isolé. #FR #EURO2020 pic.twitter.com/hDwf3F7wGf – OptaJoe (@OptaJoe) 18 juin 2021

Notes des joueurs écossais

David Marshall – 7

N’a montré aucun signe de gueule de bois de son erreur coûteuse contre la République tchèque. Rarement testé en première période, mais il a dû être vigilant pour faire basculer la course rauque de Mount autour du poteau dans les minutes qui ont suivi la reprise. Pas grand chose à faire, mais lorsqu’il a été appelé à relever le défi.

Grant Hanley – 8

A bien organisé la ligne de fond écossaise et a rarement été pris hors de position, arrivant rapidement sur les lieux pour étouffer le danger chaque fois que l’Angleterre pénétrait. L’échec de l’Angleterre à se tailler de nombreuses occasions nettes témoigne de sa performance belliqueuse.

Scott McTominay – 7

Heureusement de ne pas donner l’ouverture à l’Angleterre lorsqu’il a hésité en possession du bord de la surface écossaise et a remis le ballon à Raheem Sterling. A récupéré après cet écart précoce et a retrouvé son sang-froid avec une performance défensive qui a pris de l’ampleur à chaque minute qui passait.

Kieran Tierney – 8

Anonyme au début de la seconde mi-temps, mais s’est réveillé lorsqu’il s’est superbement associé à Robertson à la demi-heure de jeu, donnant à O’Donnell la première chance nette de l’Écosse. Un rouage crucial et solide à l’arrière central gauche de la défense écossaise à trois.

Stephen O’Donnell – 8

Image:

Jack Grealish a remplacé Phil Foden en seconde période



Un superbe jeu à une touche a façonné la première occasion de but de l’Écosse, qu’Adams aurait vraiment dû envoyer. Presque a montré à Adams comment terminer avec une somptueuse volée à la demi-heure qui a forcé Pickford à réaliser son seul arrêt significatif de la première période. L’introduction de Grealish a contrecarré son influence offensive, mais cela n’a fait que renforcer la qualité de sa défense. Excellent.

Callum McGregor – 6

Des performances industrieuses mais quelque peu sans intérêt qui sont passées inaperçues dans la salle des machines de l’Écosse. Cela dit, cela ne s’est pas trompé et a été au cœur de l’action d’arrière-garde écossaise qui a finalement laissé l’Angleterre frustrée.

Billy Gilmour – 8

A donné son premier départ en Écosse, mais l’ampleur du match a très tôt fait des ravages sur le joueur de 20 ans. A été contourné et dépassé plusieurs fois et a regardé hors du rythme tout en essayant de récupérer, mais s’est parfaitement adapté à son rythme de passes et n’a pas cédé le ballon – pas une seule fois ! Force de caractère en abondance, et une autre performance qui démentait son âge.

John McGinn – 7

Réservé pour la dissidence en première mi-temps, mais a bien réussi à rester féroce dans le tacle, mordant les talons de tous les joueurs anglais dès qu’ils se sont aventurés au milieu de terrain. Endetté à la trame du but de l’Écosse après avoir empêché Stones de mener l’Angleterre en tête quelques secondes après avoir perdu le défenseur central dans le coin. Complété ses fonctions de pompier en lançant une attaque après l’attaque de l’Écosse.

Image:

Raheem Sterling et John McGinn défient le ballon lors de l’Angleterre contre l’Écosse



Andy Robertson – 7

Il avait l’air d’un homme possédé alors qu’il menait son pays hors du tunnel de Wembley, mais avait du mal à le traduire sur le terrain. Ses qualités offensives ont joué un rôle secondaire dans son rôle dans la défense écossaise à cinq au début, mais ont montré des aperçus au fur et à mesure que la mi-temps progressait avec quelques échanges agréables avec Tierney, qui se sont poursuivis avec une fléchette dans le dernier tiers au début de la seconde.

Che Adams – 7

Un ajout fantastique à l’attaque de l’Ecosse. A maintenu le jeu, a couru derrière, a attiré les joueurs vers le ballon et a eu la vision de passer dans les espaces créés par son mouvement. Aurait dû avoir un but à montrer pour sa performance infatigable, mais a vu un tir précoce de la réduction d’O’Donnell bloqué en première période avant de flamber sa meilleure opportunité de la seconde mi-temps au-dessus de la barre.

Lyndon Dykes – 7

Image:

Tyrone Mings et Lyndon Dykes de l’Écosse se battent pour le ballon pendant l’Angleterre contre l’Écosse



Donnez le ton dans les premières secondes en remportant le premier duel aérien et en frappant un genou dans le ventre de Shaw pour faire bonne mesure. A mené vaillamment la ligne aux côtés d’Adams, n’a jamais reculé devant le défi et a utilisé son physique pour attirer la ligne arrière de l’Angleterre hors de sa position dans des zones où ils ne voulaient pas aller. A été terriblement près de donner l’avantage à l’Écosse lorsque James a dirigé son effort limité par le but hors de la ligne.

Suppléants

Stuart Armstrong – 5

A remplacé Gilmour pendant le dernier quart d’heure et a mis ses jambes fraîches à profit avec un entraînement délibéré en territoire anglais.

Kevin Nisbet – n/d

A remplacé Adams pendant les cinq dernières minutes, pas assez de temps pour laisser sa marque.