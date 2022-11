Angler célèbre la capture de l’un des plus gros poissons rouges du monde – après avoir passé 25 minutes à l’enrouler

Imaginez la taille du sac nécessaire pour ramener ce poisson rouge de la fête foraine.

Le pêcheur Andy Hackett célèbre après avoir attrapé l’un des plus gros poissons rouges du monde.

Le pêcheur Andy Hackett célèbre après avoir attrapé l’un des plus gros poissons rouges du monde Crédit : BNPS

Le poisson pesait 67 livres et 4 onces et a été surnommé The Carrot après sa couleur distinctive Crédit : BNPS

Le gigantesque spécimen orange, surnommé à juste titre The Carrot, pesait 67 livres 4 onces.

Le poisson est une espèce hybride d’une carpe cuir et d’une carpe koi, qui sont traditionnellement orange.

On pense que la carotte a plus de 20 ans et a été mise dans un lac dans une pêcherie en France dirigée par le Britannique Jason Cowler quand elle était jeune.

Mais il s’est avéré un poisson insaisissable à attraper au fil des ans et est rarement vu hors de l’eau.

Andy, 42 ans, a passé 25 minutes à l’enrouler et a été ravi quand il a fait pencher la balance à un peu moins de cinq pierres.

Il pesait 30 livres de plus que ce qui était considéré comme le plus gros poisson rouge du monde capturé par Jason Fugate dans le Minnesota, aux États-Unis, en 2019.

Et c’était plus du double de la taille d’une carpe koï orange vif de 30 livres capturée par l’Italien Raphael Biagini dans le sud de la France en 2010.

Andy, un chef d’entreprise de Kidderminster, Worcs, a attrapé son record à Bluewater Lakes en Champagne, France.

Il a déclaré: “J’ai toujours su que The Carrot était là-dedans, mais je n’aurais jamais pensé que je l’attraperais.

“J’ai su que c’était un gros poisson quand il a pris mon appât et est allé d’un côté à l’autre et de haut en bas avec lui. Puis il est venu à la surface à 30 ou 40 mètres et j’ai vu qu’il était orange.

“C’était génial de l’attraper, mais c’était aussi de la pure chance.”

Andy a posé pour la photo obligatoire avec la prise avant de la relâcher saine et sauve dans le lac.

Il a célébré avec une tasse de thé après.

Jason Cowler a déclaré: “Nous avons mis The Carrot il y a environ 20 ans comme quelque chose de différent pour les clients.

Depuis lors, il a grandi et grandi mais il ne sort pas souvent.

Elle est très insaisissable.

“Elle est en excellente santé et condition. Félicitations à Andy pour une belle prise.”