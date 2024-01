Angie Nixon faussement accusée d’avoir volé de la nourriture dans le salon des membres de la Chambre

Un démocrate de Jacksonville est impliqué dans une bataille alimentaire à Tallahassee. Mais il ne s’agit pas de législation.

représentant Angie Nixon a déclaré qu’elle avait été accusée par le sergent d’armes de «voler de la nourriture dans le salon des membres».

«Je ne peux pas inventer cette merde. J’ai pris une assiette de salade, une assiette de nachos et deux tacos. Quelqu’un a pris une photo de moi et l’a envoyée au sergent. Je reçois ensuite des excuses car j’ai payé ma note mais on m’a dit que je ne pouvais pas sortir plus d’une assiette. … Littéralement, la FL House contrôle les plaques », a déclaré le titulaire du House District 13.

Elle a reçu un SMS à 12h20 du Sergent d’armes lui « couper » l’accès à la salle à manger jusqu’à ce qu’elle paie. Un message de suivi 25 minutes plus tard admettait l’erreur et présentait des excuses, mais Nixon n’était pas rassuré.

« J’ai dit au sergent que j’avais l’impression qu’ils me ciblaient et essayaient de me mettre mal à l’aise pour que je ne revienne pas. … Ne commençons pas par le fait que j’ai maintenant une caméra à l’extérieur de mon bureau (parce que) quelqu’un a vandalisé mon bureau et celui de mon employé. C’est fou », a déclaré Nixon, soulignant que l’argent avait été payé par retenues sur ses chèques de paie.

Nixon nous a dit : « Il n’est pas surprenant que dans un État où les dirigeants politiques républicains contrôlent notre accès aux soins de santé, ce que nous pouvons apprendre et qui nous aimons, dépensent de l’argent public en personnel pour contrôler la nourriture que je mange. Leur responsabilité première devrait être de garantir un endroit sûr et sain où nous pouvons faire les affaires des gens. J’espère qu’à l’avenir, ils vérifieront au moins leurs dossiers financiers avant de m’accuser, moi qui suis souvent déjà sous le feu des projecteurs du public, de vol de nourriture. »

Le sergent d’armes nous a renvoyés au bureau du président de la Chambre pour commentaires, qui avaient une vision différente.

« Aucune accusation de vol n’a été formulée. Les textes le montrent clairement. Une erreur honnête a été commise et immédiatement corrigée. Le compte de Mme Nixon auprès du programme de repas est en règle.

« Vous avez vu le texte. Il a dit qu’il me coupait l’accès parce que je n’avais pas payé. C’est m’accuser. Je l’ai rappelé et lui ai dit que j’avais payé, il devait vérifier », a déclaré Nixon lorsqu’il a été informé du commentaire du bureau du président.

Il ne s’agit là que de la dernière divergence en date entre le législateur démocrate et la structure du pouvoir républicain.

Nixon a déjà discuté de la gestion des microagressions à la Chambre, y compris une affectation à un bureau au sous-sol qui avait des rats en 2022.

L’année dernière, après avoir déposé une résolution qui a échoué appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, elle a fait appel au président de la Chambre des représentants. Paul Renner pour censurer le représentant. Randy bien à propos de ce qu’elle a appelé « des choses viles, haineuses (et) incendiaires », a-t-il déclaré.

