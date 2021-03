La séance photo de grossesse nue de l’actrice-mannequin américaine Emily Ratajkowski a mis en colère le présentateur de l’émission Piers Morgan, qui est allé de l’avant et a parlé de la tendance en général.

«Elle est devenue complètement nue. Il semble presque obligatoire maintenant pour les femmes célèbres, lorsqu’elles sont enceintes, de se déshabiller. Juste pour montrer à quoi ressemble une femme enceinte nue », s’est plaint Morgan dans« Good Morning Britain ».

Il a poursuivi en déclamant: «Nous avons en quelque sorte fini, n’est-ce pas? De la personne nue, enceinte et célèbre qui le fait juste pour des clics? Demi Moore l’a fait il y a environ 30 ans et depuis, chaque semaine, il y a une autre femme célèbre qui dit: « Regardez-moi! Je suis nue et enceinte. Mais s’il vous plaît, respectez ma vie privée. »

Morgn a fait face à une certaine opposition de la co-animatrice Susanna Reid, mais cela ne l’a pas empêché de fulminer sur le problème.