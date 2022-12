Angers ouvert à la vente de la star marocaine Azzedine Ounahi en janvier face à l’intérêt des Anglais

La star marocaine Azzedine Ounahi est sur le point de quitter Angers après que le président du club français a révélé qu’il était ouvert à une vente en janvier, avec des clubs à travers l’Europe manifestant leur intérêt.

Ounahi a été l’une des vedettes du remarquable parcours des Lions de l’Atlas vers les demi-finales de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain a participé aux sept matchs du Maroc en devenant la première équipe africaine et arabe à atteindre les quatre derniers.

Ses affichages accrocheurs ont suscité des regards admiratifs de West Ham et de Leicester City, selon 90 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet)ainsi que les géants européens Juventus et Barcelone.

Ounahi exerce actuellement son métier pour le club de Ligue 1 d’Angers, et leur président Said Chabane a admis qu’une vente en janvier pourrait être envisagée.

“Nous avons eu de nombreuses offres pour lui, de grands et moyens clubs”, a déclaré Chabane. RTL Sport.

« Ils sont venus de partout, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre et de France.

“Notre souhait est de trouver un accord en janvier, mais aussi qu’il puisse rester jusqu’à la fin de la saison.”

Ounahi a disputé 14 matches avec Angers cette saison avant la pause de la Coupe du monde, mais la campagne a été difficile pour le club, qui occupe le bas de la Ligue 1 avec huit points.