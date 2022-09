Angers bat Nice alors que Jean-Clair Todibo voit rouge après seulement 9 secondes ; Marseille tenue par Rennes

Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo voudra rapidement oublier ce match après avoir été expulsé à peine neuf secondes après la défaite 1-0 à domicile de son équipe contre Angers dimanche.

L’ancien défenseur central de Barcelone a fait trébucher Abdallah Sima alors qu’il courait au but et l’arbitre Bastien Dechepy n’a pas hésité à lui montrer le carton rouge le plus rapide de l’histoire de la première division française.

“Une décision d’arbitrage qui me choque et condamne mon équipe à débuter le match avec un gros désavantage”, a écrit Todibo sur son compte Twitter. “Les décisions des arbitres en ce début de saison ont été très discutables et j’espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier.”

Angers a également terminé avec 10 joueurs après l’expulsion du milieu de terrain Sofiane Boufal à la 62e minute, mais Nice n’a pas trouvé d’égalisation face à la belle frappe de 20 mètres du milieu de terrain Nabil Bentaleb pour Angers à la 43e.

Plus tard dimanche, Neymar devait faire sa 100e apparition en championnat pour le leader du Paris Saint-Germain à Lyon.

Le PSG n’a besoin que d’un match nul pour reprendre l’avantage à Marseille, qui reste invaincu mais a perdu des points lors d’un match nul 1-1 à domicile avec Rennes où le milieu de terrain Matteo Guendouzi a marqué des deux côtés.

Rennes a pris les devants en milieu de première mi-temps au Stade Vélodrome lorsque Guendouzi a inscrit un but contre son camp en déviant sur un centre de Hamari Traoré.

Il a fait amende honorable à la 52e lorsqu’il est rentré d’un corner devant l’ancien gardien marseillais Steve Mandanda, qui a joué plus de 600 matchs pour Marseille et a été capitaine du club pendant de nombreuses années.

Aleksandr Golovin a marqué au départ de la seconde mi-temps et Takumi Minamino et Wissam Ben Yedder ont marqué en fin de match lors de la victoire 3-0 de Monaco à la cinquième place à Reims.

Ailleurs, l’attaquante Mama Balde a marqué deux fois alors que Troyes se ressaisissait après avoir concédé un but précoce pour gagner 3-1 à Clermont et les Corses d’Ajaccio ont remporté leur première victoire de la saison avec une victoire 1-0 à Brest.

