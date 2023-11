Angelo Mathews à propos de Shakib Al Hasan et du Bangladesh : “Je n’ai jamais vu une équipe ou un joueur s’abaisser aussi bas”

“C’était évidemment honteux de la part de Shakib et du Bangladesh”, dit Mathews à propos de l’incident.

Lors des conférences de presse certainement les plus explosives de sa carrière, Angelo Mathews a qualifié les actions du capitaine adverse Shakib Al Hasan et de l’équipe du Bangladesh de “manifestement honteuses”. Il a déclaré qu’il n’avait “jamais vu une équipe ou un joueur s’abaisser aussi bas” au cours de ses 15 années de jeu au cricket international.

Il est “malheureux” que la sangle de son casque se soit cassée lors d’un match contre le Bangladesh, car il ne pense pas qu'”une autre équipe ferait cela”, a-t-il ajouté.

Tout cela était en réponse à l’appel de Shakib pour un licenciement « hors délai » contre Mathews et à la victoire de cette décision, ce qui signifiait que Mathews était éliminé sans faire face à un ballon. Mathews était arrivé à l’enceinte des frappeurs et se préparait à affronter le bowling de Shakib lorsque la sangle de son casque s’est cassée alors qu’il tentait de la resserrer. Mathews a alors demandé un casque de remplacement, mais comme celui-ci a mis du temps à arriver, il a été distribué suite à l’appel du Bangladesh, environ trois minutes et 20 secondes après le licenciement de Sadeera Samarawickrama.

Les conditions de jeu de l’ICC stipulent que le nouveau frappeur doit être « prêt à recevoir le ballon » dans les deux minutes suivant un renvoi. La sangle du casque s’est cassée environ une minute et 55 secondes après la capture de Samarawickrama, juste au moment où Mathews effectuait ses derniers préparatifs pour affronter Shakib – bien qu’il n’ait pas encore pris sa garde.

“C’était évidemment honteux de la part de Shakib et du Bangladesh”, a déclaré Mathews. “S’ils veulent prendre des guichets comme celui-là et s’abaisser à ce niveau, il y a quelque chose qui ne va pas, radicalement.

“La façon dont le Bangladesh a joué est très décevante. S’il s’agissait d’un manka ou d’une obstruction du terrain, il n’y a pas de problème. Deux minutes plus tard, j’étais dans l’enceinte, et c’est alors que j’étais dans l’enceinte que mon casque s’est cassé. Les arbitres l’ont vu. Il me restait encore cinq secondes. Après avoir montré mon casque, les arbitres ont dit [Bangladesh] avait fait appel. J’ai donc demandé où était le bon sens, car mes deux minutes n’étaient pas écoulées.

“Je n’ai pas de mots pour l’expliquer. Au cours de mes 15 années de jeu, je n’ai jamais vu une équipe ou un joueur s’abaisser aussi bas.

“Malheureusement [the strap breaking] arrivé contre le Bangladesh. Je ne pense pas qu’une autre équipe ferait ça, parce que c’était en noir et blanc. Il s’agissait d’un dysfonctionnement de l’équipement. C’était aussi une question de sécurité. Nous savons que sans casque, je ne peux pas affronter le bowling.”

Interrogé sur l’incident après le match, Shakib a mentionné qu’il connaissait Mathews depuis qu’ils jouaient au cricket des moins de 19 ans l’un contre l’autre, mais a souligné que “les règles sont les règles”.

Mathews a déclaré que son point de vue sur Shakib avait changé à la lumière de la controverse.

“Jusqu’à aujourd’hui, j’avais le plus grand respect pour lui et pour l’équipe du Bangladesh”, a déclaré Mathews. “Vous jouez tous pour gagner. Si c’est dans les règles, tout va bien. Mais lors de mon incident d’aujourd’hui, en moins de deux minutes, j’étais clairement là. Nous avons des preuves vidéo et nous publierons une déclaration plus tard – je ne suis pas Je viens juste de dire des choses ici. Je parle avec preuve. Du moment où la capture a été prise jusqu’au moment où je suis entré dans le pli, il me restait encore cinq secondes après avoir cassé mon casque.

Harmison sur le licenciement pour délai : « Mathews a été un peu dur » “Shakib Al Hasan était tout à fait dans son droit… Le bon sens aurait pu laisser le jeu continuer”

Les arbitres ont donné à Shakib la possibilité de retirer son appel après que Mathews leur ait expliqué, ainsi qu’à Shakib, que la sangle de son casque s’était cassée. Mais Shakib ne s’est pas retiré.

“Oui, Shakib avait la possibilité de [withdrawing appeal]. Il savait que ce n’était pas une perte de temps et que j’étais là dans le temps imparti. Je n’essayais pas de perdre du temps ou d’obtenir un avantage.”

L’équipe du Sri Lanka n’a pas non plus serré la main de l’équipe du Bangladesh après le match, et plusieurs joueurs des deux équipes ont échangé des propos tendus pendant le déroulement du match. De nombreux joueurs de champ du Sri Lanka ont serré la main des frappeurs non retirés après que le Bangladesh ait atteint l’objectif de 280, mais ils ne se sont pas dirigés vers l’escalier menant du vestiaire du Bangladesh pour serrer la main des joueurs bangladais restants.

“Vous devez respecter les gens qui nous respectent”, a déclaré Mathews à propos des Sri Lankais qui ne serrent pas la main de leurs adversaires. “Ils doivent respecter le jeu lui-même.

“Nous sommes tous des ambassadeurs de ce beau jeu, y compris les arbitres. Si vous ne le respectez pas et ne faites pas preuve de bon sens, que demander de plus ?”