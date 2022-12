Angelo Badalamenti, compositeur de ‘Twin Peaks’ et ‘Blue Velvet’, est mort à 85 ans

Le compositeur Angelo Badalamenti, mieux connu pour avoir créé des partitions pour de nombreuses productions de David Lynch, dont “Twin Peaks”, “Blue Velvet” et “Mulholland Drive”, est décédé à l’âge de 85 ans.

La famille de Badalamenti a confirmé sa mort dans une déclaration à Fox News Digital, affirmant qu’il était décédé dimanche de causes naturelles. La famille a décrit Badalamenti comme un “mari, père et grand-père aimant”.

Ils ont dit qu’il est mort paisiblement, entouré de sa famille.

Né à Brooklyn en mars 1937 d’un père propriétaire d’un marché aux poissons avec une formation musicale (percussionniste en Sicile), Badalamenti a grandi en écoutant l’opéra italien avec sa famille. Il a commencé des cours de piano à l’âge de 8 ans et a ensuite obtenu un baccalauréat et une maîtrise de la Manhattan School of Music.

JULEE CRUISE, CHANTEUR DE ‘TWIN PEAKS’, MORT À 65 ANS

Pendant les étés, il jouait du piano dans les stations balnéaires des Catskills pour les numéros de Borscht Belt.

Après l’université, Badalamenti a enseigné au collège. Il a composé un chant de Noël pour ses élèves qui s’est retrouvé sur PBS et a essentiellement lancé sa carrière dans le divertissement, où il a écrit des chansons pour Nina Simone (“Another Spring”) et Nancy Wilson (“Face It Girl, It’s Over”).

AL STROBEL, ACTEUR DE “TWIN PEAKS”, MORT À 83 ANS

Il a également écrit des chansons pour des films comme “Gordon’s War” et “Law and Disorder”, mais sa grande percée est survenue en 1986 lorsque, grâce à une série de relations avec l’industrie commençant par le directeur d’unité Peter Runfolo, on lui a demandé d’aider Isabella Rossellini à chanter “Blue Velvet” pour le film emblématique de Lynch.

Badalamenti a remporté le Grammy 1991 pour la performance d’instruments pop pour “Twin Peaks Theme”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Badalamenti n’est pas le seul membre de l’équipage “Twin Peaks” à décéder récemment. L’acteur Al Strobel, qui jouait le rôle du manchot dans “Twin Peaks”, est décédé la semaine dernière. Il avait 83 ans.

La chanteuse de “Twin Peaks” Julee Cruise est décédée en juin à l’âge de 65 ans. Son mari a déclaré à NPR que sa femme s’était suicidée et avait lutté contre “le lupus, la dépression et l’alcoolisme et la toxicomanie”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lenny Von Dohlen, qui incarnait Harold Smith dans “Twin Peaks”, est décédé en juillet. Il avait 63 ans.

Note de l’éditeur : cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).

Janelle Ash de Fox News a contribué à ce rapport.