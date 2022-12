Angelo Badalamenti, compositeur de “Twin Peaks”, est mort à 85 ans

Son œuvre la plus connue est le thème “Twin Peaks” , reconnaissable à ses trois premières notes inquiétantes et d’un autre monde. Il a remporté le Grammy 1990 de la meilleure performance pop instrumentale pour le numéro, qui était, selon le site Web Allmusic, “sombre, écoeurant et obsessionnel – et l’une des meilleures partitions jamais écrites pour la télévision”.

Il a également écrit la musique du mystère néo-noir de M. Lynch en 2001 “Mulholland Drive” et a eu un petit rôle dans le film en tant que l’un des deux frères mafieux qui crache son expresso dans un scène de salle de conférence .

M. Badalamenti était au piano derrière Isabella Rossellini lorsque elle a chanté “Blue Velvet” au Slow Club de Lumberton, en Caroline du Nord, une sorte de ville fleurie et entourée de palissades avec un côté très sombre. Outre la chanson titre, un tube de Bobby Vinton de 1963, il avait composé une grande partie de la musique du film .

Sa nièce Frances Badalamenti a confirmé le décès. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas la cause.

Angelo Badalamenti, un compositeur internationalement recherché qui a écrit le thème hypnotique de « Pics jumeaux », la série dramatique télévisée des années 1990 de David Lynch et la musique de cinq films de Lynch, dont « Blue Velvet » (1986), est décédé dimanche à son domicile de Lincoln Park, NJ Il avait 85 ans.

En 2015, un écrivain du Billboard a décrit le thème comme “magnifique et doux une seconde, étrange et troublant la suivante”. C’était, selon Rolling Stone, la “bande originale la plus influente de l’histoire de la télévision”.

M. Badalamenti n’était pas vraiment en désaccord.

“La musique et la composition – je me sens presque un peu coupable à ce sujet – viennent si facilement pour moi”, a-t-il déclaré au journal du nord du New Jersey The Record en 2004. “C’est comme si le puits ne semblait pas se tarir.”

Angelo Daniel Badalamenti est né le 22 mars 1937 à Brooklyn. Italo-américain de deuxième génération, il était le deuxième des quatre enfants de John Badalamenti, propriétaire d’un marché aux poissons, et de Leonora (Ferrari) Badalamenti, couturière.

Ayant grandi dans la section de Bensonhurst, il a commencé des cours de piano à 8 ans mais a arrêté parce qu’il préférait jouer au stickball à l’extérieur avec ses amis. Il l’a repris sur l’insistance de son frère aîné et a appris à apprécier le piano lorsque les filles admiraient son jeu. Il accompagnait bientôt des chanteurs et d’autres artistes dans les stations balnéaires de Catskills pendant les étés hors du lycée et de l’université.

M. Badalamenti a fréquenté l’Eastman School of Music à Rochester, NY, et a obtenu une maîtrise à la Manhattan School of Music en 1960.