Angelique Kerber brille après un retard de pluie pour réussir le test d’Aliaksandra Sasnovich

L’ancienne championne de Wimbledon, Angelique Kerber, a été mise à rude épreuve au début de son affrontement au troisième tour avec Aliaksandra Sasnovich, non classée samedi, mais l’Allemande s’est ralliée après un set pour l’emporter 2-6 6-0 6-1 après un retard de pluie. Kerber a fait face à un test difficile contre Sara Sorribes Tormo au tour précédent avant de vaincre l’Espagnole lors du plus long match féminin à Wimbledon depuis 2011 et a pris un départ lent samedi en abandonnant deux fois son service dans le premier set pour donner à Sasnovich une avance de 4-0.

Le numéro 100 mondial Sasnovich, qui affrontait un deuxième ancien champion All England cette semaine après avoir vu Serena Williams se blesser lors de son premier match, a bouclé le premier set avec style après que la pluie ait temporairement interrompu l’action sur le court deux.

Kerber s’était échauffée pour Wimbledon avec son premier titre en trois ans lors du premier tournoi de Bad Homburg la semaine dernière et la joueuse de 33 ans a montré pourquoi elle ne pouvait pas être radiée sur l’herbe avec une réponse fulgurante dans le deuxième set.

La championne de 2018 est sortie des blocs, jouant au tennis inspiré pour remettre un bagel à son adversaire de 27 ans et égaliser le concours à un set chacun.

Un coup droit capricieux de Sasnovich a donné à Kerber l’avantage à 3-1 dans le match décisif et la seule championne restante de Wimbledon en simple féminin a encore renforcé son emprise sur le match avant de terminer avec un as pour atteindre les 16 derniers.

Au quatrième tour, Kerber, 25e tête de série, affrontera le vainqueur du match entre l’adolescente américaine Coco Gauff et la Slovène Kaja Juvan, non classée.

