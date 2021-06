Angelina Jolie a récemment rejoint des stars hollywoodiennes comme Reese Witherspoon, Camilla Cabello, Shawn Mendes et Will Smith pour montrer leur soutien à l’Inde au milieu de la deuxième vague dévastatrice de la pandémie de COVID-19. Classé parmi les pays les plus touchés au monde, le combat de l’Inde avec la deuxième vague n’a pas été facile. Les couvre-feux et les restrictions sont toujours en place et la lutte contre le nouveau virus est lancée.

Maintenant, dans une récente interview avec NDTV, Angelina a déclaré qu’il n’y avait « pas de mots » pour décrire la situation en Inde. Elle a dit : « Je dirais certainement au peuple indien, le cœur très lourd, qu’il n’y a vraiment pas de mots pour exprimer le chagrin, la solidarité, pour tout ce que le peuple indien souffre. »

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré 94 052 nouveaux cas de COVID-19 et 6 148 décès au cours des dernières 24 heures, a informé jeudi 10 juin 2021 le ministère de la Santé de l’Union. Le nombre total de cas de coronavirus en Inde est désormais passé à 2 91 83 121, dont 3 59 676 ont succombé au virus, tandis que 11 67 952 sont des cas actifs.

Quant à Angelina, sa dernière sortie était « Those Who Wish Me Dead » réalisé par Taylor Sheridan. C’est l’histoire d’Hannah, une fumeuse qui lutte émotionnellement, après avoir échoué à sauver trois jeunes campeurs et un collègue dans un incendie de forêt. Après avoir échoué à ses tâches, elle est alors envoyée vivre dans une tour d’observation au milieu d’une forêt, en guise de punition. C’est ici qu’elle rencontre un jeune garçon perdu, qui a été accusé de meurtre. Le personnage de Jolie propose de l’aide au garçon, après avoir remarqué son état.

Récemment, la séance photo d’Angelina pour le magazine National Geographic visant à sensibiliser à la conservation des abeilles était devenue virale. Elle a été vue couverte d’abeilles afin de promouvoir l’initiative de conservation des abeilles lors de la « Journée mondiale des abeilles ».

Sur le plan du travail, Angelina entrera enfin dans l’univers cinématographique Marvel avec la sortie de » Eternals » plus tard cette année. Dans le film, elle joue aux côtés de Kit Harrington, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Salma Hayek dans le film.