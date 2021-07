Angelina Pivarnick de Jersey Shore subit une procédure de liposuccion «brûlante de graisse» sur le ventre après une cure de jouvence par chirurgie plastique

La star de JERSEY Shore, Angelina Pivarnick, a expliqué qu’elle avait subi une procédure de « brûlage des graisses » sur le ventre.

La star de télé-réalité a également admis avoir subi une cure de jouvence en chirurgie plastique, un travail de seins, un lifting des fesses et une liposuccion.

5 La star de Jersey Shore, Angelina Pivarnick, a partagé qu’elle avait subi une procédure de «brûlage des graisses» sur le ventre Crédit : Instagram @angelinamtv

5 La star de télé-réalité a également admis avoir subi une cure de jouvence en chirurgie plastique, un travail de seins, un lifting des fesses et une liposuccion. Crédit : Instagram @angelinamtv

Angelina a partagé qu’elle en était à sa quatrième session d’Emsculpt et qu’elle « avait définitivement vu des résultats jusqu’à présent ».

Elle a ajouté que la procédure » valait le battage médiatique et avait » des résultats incroyables « .

Angelina a écrit sur un autre cliché: « Jusqu’à présent, des résultats incroyables. Aujourd’hui, c’est la session 4, et mon ventre est plus plat !!! Je vois même une définition folle. Plus de photos à suivre quand je rentrerai à la maison. »

celle d’Angélina auparavant passé sous le bistouri pour un travail de seins, un lifting des fesses et une liposuccion.

Elle a expliqué dans un confessionnal d’émission: « … Je n’ai jamais eu de travail de nez non plus. Le même nez depuis que je suis née. Alors bien essayé. Je le contourne maintenant avec du maquillage! »

« MA SEULE CHIRURGIE A ÉTÉ MES SEINS ! Demandez à mon chirurgien plasticien. Il sait. J’ai reçu des injections et c’est tout !

Cependant, Angelina a décidé plus tard de subir un lifting des fesses et une lipo, alors qu’elle diffusait en direct le processus.

Plus tôt ce mois-ci, Hebdomadaire américain confirméAngelina a secrètement demandé le divorce de Chris Larangeira en janvier.

Un récent épisode de Jersey Shore a vu la diffusion d’une vidéo montrant Angelina avoir l’air de tromper Chris.

Elle a démenti les rumeurs cependant, disant aux téléspectateurs: «Je suis un livre ouvert.

« Je n’aime pas cacher des secrets et cacher des trucs, alors je décide de faire savoir à mon mari que j’ai ces vidéos et il a dit qu’il était d’accord pour ne pas les voir. »

Angelina a poursuivi: « Je savais que Chris s’en moquerait. Il ne voulait pas les voir.

« Mon mari est très conscient de ce qui se passe dans ma vie et de ce qui se passe dans sa vie.

« Il n’y a pas de secrets, tu vois ce que je veux dire. C’est notre mariage. »

5 Angelina a écrit sur un autre cliché: «Jusqu’à présent, des résultats incroyables. Aujourd’hui c’est la séance #4, et mon ventre est plus plat !!! Je vois même une définition folle. Plus de photos à suivre quand je rentre à la maison’ Crédit : Instagram @angelinamtv

5 Angelina a expliqué dans un confessionnal de l’émission: « … Je n’ai jamais non plus jamais eu de travail de nez. Le même nez depuis que je suis née. Alors bien essayé. Je le contourne maintenant avec du maquillage!’ Crédit : Getty