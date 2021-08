Angelina Pivarnick de Jersey Shore publie une citation énigmatique sur la «perte» après le drame du divorce et le contrecoup de la chirurgie plastique

Angelina Pivarnick de JERSEY Shore a publié une citation énigmatique sur la «perte» après le drame du divorce.

La star de MTV est également apparue méconnaissable après sa cure de jouvence en chirurgie plastique.

Angelina Pivarnick de Jersey Shore a publié une citation énigmatique sur la « perte » après un drame de divorce[/caption]

Angelina a posté une citation dans ses histoires Instagram : Les personnes les plus gentilles ne naissent pas comme ça, elles sont faites. « Les gens les plus gentils ne naissent pas comme ça, ils sont faits.

« Ce sont les âmes qui ont tant vécu aux mains de la vie, ce sont elles qui se sont sorties de l’obscurité, qui se sont battues pour transformer chaque perte en leçon.

« Les personnes les plus gentilles n’existent pas seulement – ​​elles choisissent de croire en la bonté, parce qu’elles ont vu de leurs propres yeux pourquoi la compassion est si nécessaire.

« Ils ont vu de première main pourquoi la tendresse est si importante dans ce monde. »

Après des mois de rumeurs partagées, il a été confirmé début juillet qu’Angelina avait déposé une demande de divorce de Chris.

Le mois dernier, Angelina a admis dans un épisode de Côte du New Jersey : vacances en famille qu’il y avait « des tonnes de ressentiment » dans son mariage avec son mari Chris Larangeira.

Dans un confessionnal, Angelina a déclaré: «Nous nous battons toujours l’un contre l’autre.

« Le ressentiment est là, mais maintenant la non-confiance est là, aussi maintenant parce qu’il a déménagé. »

Elle a ensuite critiqué Chris pour « avoir couru sur les réseaux sociaux » et s’est plaint d’avoir publié une photo d’eux sur Instagram, mais a couvert son corps en écrivant qu’il « vivait ma meilleure vie ».

De retour au confessionnal, Angelina a déclaré : « Nous avons beaucoup de travail à faire quand nous rentrerons à la maison. Beaucoup. »

Nous hebdomadaire a découvert que des papiers avaient été déposés par Angelina en janvier, bien qu’il ne soit pas clair si elle a remis les documents à Chris, 42 ans.

Angelina a été ouverte, elle avait des problèmes dans son mariage avec Chris pendant la saison en cours de l’émission MTV.

Lors d’un précédent épisode de Jersey Shore, Angelina a admis qu’elle a souhaité sa relation était « comme la romance de Pauly D et de sa petite amie Nikki ».

Pendant le voyage du casting aux Poconos, Angelina et Chris se sont assis avec Pauly D et Nikki pour discuter de la différence entre leurs relations.

Après avoir entendu parler de la vie familiale de Pauly et Nikki, Angelina a déclaré au groupe: « Je souhaite vraiment que ce soit moi et Chris. »

Concernant sa relation troublée avec Chris, elle a dit à Pauly, 40 ans, et Nikki : « Nous allons travailler sur des choses et partir de là, vous savez. »

Elle a déclaré dans un confessionnal: « C’est agréable de voir que Nikki et Pauly ont cela où ils peuvent se battre dans leur propre maison et ne pas le sortir de chez eux et le montrer à tout le monde.

« C’est quelque chose que je veux vraiment dans ma relation. »

Plus tôt dans la saison, les stars de Jersey Shore Jenni « JWoww » Farley et Mike « The Situation » Sorrentino ont appris le clip de triche présumé plus tôt dans la saison.

Angelina a nié à plusieurs reprises avoir un « côté boo », alors que Chris a refusé de regarder les cassettes.

Le couple s’est marié en novembre 2019 lors d’une extravagante cérémonie de mariage télévisée.

La spéculation sur leur séparation a commencé lorsque les téléspectateurs ont remarqué que les deux avaient se sont désabonnés sur Instagram.

Dans une récente story Instagram, Angelina a sous-titré la vidéo : « New hair who dis ?





Angelina a récemment révélé qu’elle eu une cure de jouvence complète de chirurgie plastique, qui comprenait un travail de seins, un lifting des fesses, et liposuccion.

Elle a expliqué dans un confessionnal d’émission : « … Je n’ai jamais non plus jamais eu de travail de nez. Même nez depuis ma naissance. Alors bien essayer ça. Je le contourne maintenant avec du maquillage ! »

« MA SEULE CHIRURGIE A ÉTÉ MES SEINS ! Demandez à mon chirurgien plasticien. Il sait. J’ai reçu des injections et c’est tout !

Après des mois de rumeurs partagées, il a été confirmé début juillet qu’Angelina avait demandé le divorce de Chris[/caption]

La star de MTV est apparue méconnaissable après sa cure de jouvence en chirurgie plastique[/caption]

Le mois dernier, Angelina a admis dans un épisode de Jersey Shore: Family Vacation qu’il y avait «des tonnes de ressentiment» dans son mariage avec son mari Chris Larangeira[/caption]