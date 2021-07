Angelina Pivarnick de Jersey Shore montre un décolleté majeur dans juste un soutien-gorge après une demande de divorce et une cure de jouvence en chirurgie plastique

ANGELINA Pivarnick a affiché son décolleté dans un soutien-gorge de sport révélateur après avoir demandé le divorce en janvier et admis avoir subi une refonte de chirurgie plastique.

le Jersey Shore la star a été jugée « méconnaissable » dans ses nouvelles photos car les fans ont comparé son nouveau look à ses débuts MTV.

Angelina a posté un selfie sexy[/caption]

Angelina, 35 ans, a pris Instagram pour partager un selfie sexy alors qu’elle célébrait la victoire de l’Italie sur l’Angleterre lors du match de l’UEFA hier.

La star de télé-réalité a posé pour la caméra avec un maquillage glamour et des lèvres pincées alors qu’elle montrait son décolleté dans un soutien-gorge de sport en V profond.

La personnalité de la télévision avait l’air glamour dans sa tenue de sport, alors qu’elle légendait sa photo: « Tellement heureuse que l’Italie ait gagné aujourd’hui !!!! »

Les fans ont déjà critiqué Angelina pour avoir un « visage complètement différent » après avoir subi plusieurs interventions de chirurgie plastique au cours des dernières années.

Au cours du week-end, la native de Staten Island a posté des selfies dans son histoire, méconnaissables depuis ses débuts sur la côte du New Jersey, ajoutant aux inquiétudes des fans.

Elle avait l’air très différente de ses débuts sur MTV[/caption]

La star de MTV a été ouverte sur son cosmétique transformation, qui comprenait un travail des seins, un lifting des fesses et une liposuccion.

Dans un précédent confessionnal, elle a expliqué : « … Je n’ai jamais non plus jamais eu de travail de nez. Même nez depuis ma naissance. Alors bien essayer ça. Je le contourne maintenant avec du maquillage ! »

« MA SEULE CHIRURGIE A ÉTÉ MES SEINS ! Demandez à mon chirurgien plasticien. Il sait. J’ai reçu des injections et c’est tout !

Cependant, Angelina a décidé plus tard de subir un lifting des fesses et une lipo, alors qu’elle diffusait en direct le processus.

La star de la télévision a poursuivi un nouveau look après l’annonce de l’annonce de son mariage avec Chris Larangeira se terminait.

Angelina et Chris ont demandé le divorce[/caption]

Leur séparation a été confirmée par Hebdomadaire américain plus tôt ce mois-ci après qu’Angelina ait secrètement demandé le divorce en janvier.

Lors d’un récent épisode de Jersey Shore, une vidéo a commencé à circuler qui donnait l’impression que la brune trichait Chris.

Elle a démenti les rumeurs cependant, disant aux téléspectateurs: «Je suis un livre ouvert.

« Je n’aime pas cacher des secrets et cacher des trucs, alors je décide de faire savoir à mon mari que j’ai ces vidéos et il a dit qu’il était d’accord pour ne pas les voir. »

Angelina a poursuivi : « Je savais que Chris s’en moquerait. Il ne voulait pas les voir.

Ils ont été mariés pendant deux ans[/caption]

« Mon mari est très conscient de ce qui se passe dans ma vie et de ce qui se passe dans sa vie.

« Il n’y a pas de secrets, vous voyez ce que je veux dire. C’est notre mariage.

Au cours d’un voyage du casting aux Poconos, Angelina et Chris se sont assis avec Pauly D et Nikki pour discuter de la différence entre leurs relations.

Après avoir entendu parler de la vie familiale de Pauly et Nikki, Angelina a déclaré: « Je souhaite vraiment que ce soit moi et Chris. »

« Nous allons travailler sur des choses et partir de là, vous savez », a-t-elle expliqué, ajoutant: « Nous devons toujours garder les choses hors des réseaux sociaux, n’est-ce pas Chris? »





Plus tard dans un confessionnal, elle a approfondi le sujet en déclarant: «C’est agréable de voir que Nikki et Pauly ont cela où ils peuvent se battre dans leur propre maison et ne pas le sortir de chez eux et le montrer à tout le monde.

« C’est quelque chose que je veux vraiment dans ma relation. »