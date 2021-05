Angelina Pivarnick de Jersey Shore glisse presque hors du top après avoir dit aux fans «  Je me sens moi-même ces derniers temps  »

Angelina Pivarnick de JERSEY Shore a failli sortir de son haut après avoir dit aux fans: «Je me sens moi-même ces derniers temps.»

La star de télé-réalité s’est sentie lorsqu’elle partage plusieurs pièges à soif sur les réseaux sociaux.

Instagram

Angelina a fait étalage de son travail de seins dans une nouvelle photo[/caption]

Instagram

Elle avait l’air impeccable[/caption]

La star de Jersey Shore, âgée de 34 ans, a profité des histoires Instagram samedi pour montrer ses caractéristiques incroyables tout en portant un haut bleu décolleté.

Angelina portait un maquillage complet et ses cheveux le long du dos.

Elle a également veillé à ce que sa superbe alliance soit bien exposée sur les photos.

Instagram

Angelina a montré son corps incroyable sur les réseaux sociaux[/caption]

Angelina a définitivement montré plus sur les réseaux sociaux en tant que elle a récemment partagé une photo d’elle-même dans un soutien-gorge noir.

Avec la photo, elle a écrit: «Les haineux vont détester mais je m’en fiche. Je suis heureux et je me sens ces derniers temps alors laissez-moi être.

le Jersey Shore La star n’a pas hésité à propos de la chirurgie plastique qu’elle a subie, qui comprenait un travail de seins, un lifting des fesses et un relooking de liposuccion.

Angelina ne voulait que de «gentils commentaires» de ses followers et a promis de bloquer n’importe qui d’autre.

Instagram @anjali_artistry

Angelina affirme qu’elle préfère se faire opérer plutôt que faire de l’exercice[/caption]

Instagram

Elle a eu une liposuccion et un lifting des fesses[/caption]

Ce n’est pas la première fois qu’Angelina a applaudi ses trolls comme elle avait précédemment fermé les rumeurs de photoshop de retour en mars.

Dans une vidéo Instagram, elle a déclaré: «Joyeux samedi à tous. Oui, j’ai utilisé un filtre Snapchat pour cela et non je n’ai pas Photoshop ou facetune mon corps lol. Merci d’avoir posé la question.

«Je n’ai jamais eu de travail de nez non plus [people]. Même nez depuis ma naissance. Tellement agréable d’essayer ça. Je viens de le contourer maintenant avec du maquillage !!! MA SEULE CHIRURGIE A ÉTÉ MES SEINS !!! Demandez à mon chirurgien plasticien. Il sait. J’ai eu des injections et c’est tout!

Instagram

Elle est mariée depuis deux ans maintenant à Chris Larangeira[/caption]

Getty

Angelina a l’air très différente de sa première apparition sur Jersey Shore[/caption]

Elle a également expliqué précédemment qu’elle préférerait prendre une autre série de procédures esthétiques que d’essayer de faire n’importe quel exercice.

Elle a plaisanté: « Je ne fais pas de squats. Je n’ai pas fait un squat depuis des années et je ne vais pas faire de squats.

«J’ai choisi la solution de facilité. Désolé, je m’en fiche! Comme si je vais être honnête.

Récemment, Angelina avait l’air glamour tout en montrant ses courbes dans une robe blanche décolletée pour le MTV Awards le 14 mai.





Dans une série d’histoires Instagram, la star de télé-réalité a pris des clichés sous tous les angles et a ajouté un filtre pour capturer son look élégant lors de la cérémonie de remise des prix.

Alors qu’elle se tenait sur le balcon pour sa séance photo, Angelina portait un sac à main rose, assorti à ses talons hauts.

La nouvelle saison de Jersey Shore commence le 3 juin sur MTV.

Getty Images – Getty

Elle a récemment rejoint le casting aux MTV Awards[/caption]