Angelina Pivarnick de Jersey Shore glisse presque hors de son petit bikini après avoir subi une chirurgie plastique

ANGELINA Pivarnick a fait étalage de ses nouveaux seins dans un haut de bikini fleuri révélateur.

le Jersey Shore La star n’a pas hésité à propos de ses activités de chirurgie plastique, car elle a récemment montré ses courbes sur les réseaux sociaux.

Instagram @angelinamtv

Angelina a fait étalage de son nouveau décolleté[/caption]

Angelina, 34 ans, a sauté dessus Instagram aujourd’hui pour faire défiler son nouveau décolleté après avoir parlé de son travail de seins.

le MTV La star était magnifique avec un maquillage glamour et ses cheveux coiffés de longues vagues noires.

La personnalité de la télévision a légendé son message: «Dans un monde de fous, j’ai appris à vivre. #la photographie#photo du jour#summervibes. »

Angelina a déjà partagé coups de corps entier après ses chirurgies esthétiques, posant dans un ensemble de deux pièces noir brillant devant la cheminée.

Instagram @angelinamtv

Elle a montré sa silhouette sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram @anjali_artistry

La star de télé-réalité a l’air glamour dans ses tenues décolletées[/caption]

Tout en faisant la promotion de la marque Fashion Nova et en montrant sa nouvelle silhouette, elle a écrit: «Les paillettes et les paillettes sont mes préférées.»

La star de Couples Therapy a été ouverte à propos de sa chirurgie d’amélioration du sein dans une série de photos, bien que certains fans aient revendiqué Photoshop.

Angelina a mis fin aux rumeurs comme elle l’écrivait: «Joyeux samedi à vous tous. Oui, j’ai utilisé un filtre Snapchat pour cela et non je n’ai pas Photoshop ou facetune mon corps lol. Merci d’avoir posé la question. »

La star de la télévision a également subi une procédure de lifting des fesses, alors qu’elle diffusait en direct l’opération sur Instagram.

Instagram

Angelina a diffusé en direct son lifting des fesses[/caption]

Instagram

Elle était honnête à propos de ses injections[/caption]

«Je ne mentirai jamais aux fans ou à qui que ce soit qui va me DM. Je vais être honnête. Et c’est vraiment comme ça que je veux être pour toujours », a-t-elle avoué.

«Alors, oui, je suis comme, ‘Tu sais, merde. Laissez-moi montrer aux gens comment je me suis fait injecter le cul. »

Angelina a également partagé son manque d’intérêt pour l’exercice et la façon dont elle préférerait se faire opérer.

« Je ne fais pas de squats. Je n’ai pas fait un squat depuis des années et je ne vais pas faire de squats.

Instagram

Angelina a admis qu’elle n’aime pas faire de l’exercice[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a épousé Chris Larangeira en 2019[/caption]

«J’ai choisi la solution de facilité. Désolé, je m’en fiche! Genre, je vais être honnête.

D’autres membres de la distribution de Jersey Shore sont passés sous le couteau, dont Nicole «Snooki» Polizzi, 33 ans.

En 2015, Snooki a nié avoir eu des injections, mais à peine un an plus tard, il avait un travail de seins et du botox.

La star de MTV a admis: «J’ai toujours détesté mes lèvres fines et je n’ai jamais pensé que j’avais les couilles pour me mettre des aiguilles dans la lèvre pour les perfectionner, mais je l’ai fait!

Getty

Son apparence a radicalement changé depuis son passage sur MTV[/caption]

«J’aime ma ‘beauté naturelle’, mais être capable de mettre en valeur mes lèvres pour me faire me sentir mieux dans ma vie.»

Le natif du Chili a également parlé de sa décision d’augmentation mammaire, en disant: « Je sais que lors d’entretiens précédents, j’ai dit à tout le monde que je voulais attendre d’avoir mes seins avant d’avoir eu des enfants, mais je pourrais avoir 50 ans à ce moment-là. »

En mars, les fans ont été choqués par La transformation de Snooki, alors qu’elle est passée du statut de fêtarde à maman de trois enfants.

La star de télé-réalité a partagé des photos de sa vie de parent, alors qu’elle empruntait une voie plus naturelle dans sa mode et son maquillage.





Avec la réduction de sa consommation d’alcool et un régime alimentaire strictement contrôlé en calories, elle a abandonné plusieurs tailles de robe.

Snooki a épousé son mari Jionni LaValle en 2014 et le couple partage trois enfants, Lorenzo, Giovanna et Angelo.