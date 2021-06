Angelina Pivarnick de Jersey Shore étourdit en robe rose vif alors qu’elle célèbre son 35e anniversaire SANS mari Chris

La star de JERSEY Shore, Angelina Pivarnick, a été stupéfaite dans une courte robe rose vif alors qu’elle célébrait son 35e anniversaire.

le MTV La star a visiblement laissé son mari Chris Larangeira en dehors de la fête d’anniversaire.

Instagram

Angelina Pivarnick de Jersey Shore abasourdie dans une robe rose vif alors qu’elle fêtait son anniversaire[/caption]

Angelina a pris à Instagram lundi pour partager une photo d’elle en plein glamour alors qu’elle était abasourdie dans une robe rose vif.

La robe moulante montrait son décolleté et comprenait une fente haute près de sa cuisse, ce qui donnait à Chris un bon aperçu de ce qu’il manquait.

A côté de la photo, le Jersey Shore star a écrit: « Le rose est tout – mua – extensions de cheveux @anjali_artistry – @danadhairstudio. »

Le message s’est terminé par plusieurs hashtags, dont #living #my #best #life et #happinessquotes.

angelinamtv/Instagram

Angelina a dit « le rose est tout »[/caption]

Angelina a profité de son histoire Instagram pour partager un selfie, qui la montrait avec un filtre qui lui donnait un visage maquillé alors qu’elle portait un haut de bikini.

Quelques jours avant de partager la photo d’elle en robe rose vif, Angelina a taquiné la séance photo en partageant des clichés d’elle-même dans la même robe sur son histoire Instagram.

Lors d’un récent épisode de l’émission MTV, Angelina a admis qu’elle avait des problèmes dans son mariage avec Chris.

Getty

Les fans ont d’abord remarqué que quelque chose n’allait pas lorsqu’ils se sont désabonnés sur les réseaux sociaux[/caption]

Le couple s’est marié en novembre 2019 lors d’une extravagante cérémonie de mariage télévisée.

Les spéculations sur leur séparation ont commencé lorsque les téléspectateurs ont remarqué que le couple avait se sont désabonnés sur Instagram.

Angelina a révélé à ses costars Jenni « JWoww » Farley et Deena Cortese qu’elle avait l’impression d’avoir échoué en tant que « femme parfaite » et que leur la vie sexuelle est devenue « inexistante ».

Getty Images – Getty

Leurs problèmes conjugaux ont été discutés dans l’émission MTV[/caption]

Dans le un épisode suivant de Vacances en famille sur la côte du New Jersey, Woww, 35 ans, FaceTimed Mike « The Situation » Sorrentino et lui a dit : « Angelineers with a side-boo supposé ? »

JWoww a confronté Angelina à propos de l’affaire présumée et a déclaré: « Il y a des images de sécurité de vous entrant dans la maison d’un gentleman. »

Cependant, Angelina a semblé dégoûtée des allégations de tricherie et a insisté sur le fait que les rumeurs n’étaient pas vraies.

En plus de ses problèmes conjugaux, Angelina a également fait face à des réactions négatives car les fans l’ont accusée de photoshop.

Après avoir partagé une photo d’elle dans une robe de camouflage sexy sur Instagram, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour l’appeler pour son changement d’apparence.

Instagram/Angelina Pivarnick

Les fans ont récemment critiqué Angelina pour avoir modifié ses photos[/caption]





Un adepte a écrit : « Vraiment un mauvais montage. Votre visage est différent et vos méfaits sont de deux longueurs et épaisseurs différentes ???

« Tu es belle sans les retouches. »

Un autre fan a ajouté: « Elle est belle, n’a pas besoin de tant de maquillage et de montage. Il y a une ombre noire sur tes aisselles.

Getty

Beaucoup ont dit qu’elle était « belle sans les retouches »[/caption]