Angelina Pivarnick de Jersey Shore est éblouissante en robe dorée et dit que « les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être » après avoir « demandé le divorce »

Angelina Pivarnick de JERSEY Shore a mis ses malheurs de mariage derrière elle alors qu’elle avait l’air incroyable dans une robe corset.

Angelina, 35 ans, a bercé une robe corset de couleur chartreuse et une jupe portefeuille alors qu’elle posait de manière séduisante près d’un chariot à champagne.

Angelina Marie Larangeira/Instagram

Angelina Pivarnick de Jersey Shore était magnifique dans une robe sexy[/caption]

La star de télé-réalité a tenu sa main dans ses cheveux noirs et a mis un message caché dans les hashtags de sa publication Instagram, disant que « les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être ».

Elle a légendé le post: « Quand la vie me jette s Je fais de la limonade enrichie bien sûr.-#happinessquotes #lifequotes #nomatterwhat #things #arent #always #what #they #somem.’

Un fan a adoré le look et a appelé Angelina, « superbe . «

Un autre a ajouté: « Cette robe. »

Angelina Marie Larangeira/Instagram

Elle a écrit » les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être « [/caption]

Getty – Contributeur

Cela vient après sa séparation de son mari Chris Larangeria[/caption]

Et un troisième a dit: « Oh, j’aime cette couleur sur toi

Il a été révélé cette semaine qu’Angelina avait « secrètement demandé le divorce en janvier » de son mari Chris Larangeria.

Le couple a vu son mariage houleux se dérouler à l’écran avec un combat épique entre les acteurs de la saison en cours de Côte du New Jersey : vacances en famille.

Cela vient comme la star de MTV a dit qu’elle a souhaité sa relation était « comme la romance de Pauly D et de sa petite amie Nikki Hall ».

Instagram

Le couple s’est rencontré en 2017 et s’est marié en 2019[/caption]

Elle a fait ces déclarations après la diffusion de sa « vidéo de triche » lors de l’épisode de jeudi de Jersey Shore: Family Vacation.

Pendant le voyage du casting aux Poconos, Angelina et Chris se sont assis avec Pauly D et Nikki pour discuter de la différence entre leurs relations.

Après avoir entendu parler de la vie familiale de Pauly et Nikki, Angelina a déclaré au groupe: « Je souhaite vraiment que ce soit moi et Chris. »

Concernant sa relation troublée avec Chris, elle a dit à Pauly, 40 ans, et Nikki : « Nous allons travailler sur des choses et partir de là, vous savez. »

MTV

Elle aurait souhaité que son mariage ressemble plus à la romance de Pauly D et de sa petite amie Nikki Hall.[/caption]

L’homme de 35 ans a ajouté: « Nous devons toujours garder les choses hors des médias sociaux, n’est-ce pas Chris? »

Elle a déclaré dans un confessionnal: « C’est agréable de voir que Nikki et Pauly ont cela où ils peuvent se battre dans leur propre maison et ne pas le sortir de chez eux et le montrer à tout le monde.

« C’est quelque chose que je veux vraiment dans ma relation. »

Au cours de la dernière saison de Jersey Shore, Angelina a été ouverte, elle avait des problèmes dans son mariage avec Chris.

Getty

Angelina a joué pour la première fois à Jersey Shore en 2009[/caption]

Le couple s’est marié en novembre 2019 lors d’une extravagante cérémonie de mariage télévisée.

La spéculation sur leur séparation a commencé lorsque les téléspectateurs ont remarqué que les deux avaient se sont désabonnés sur Instagram.

Instagram

Angelina a déclaré qu’elle sentait qu’elle avait échoué en tant que « femme parfaite » à cause de leur vie sexuelle « inexistante »[/caption]





L’homme de 35 ans a révélé plus tard à Jenni et Deena Cortese qu’elle sent qu’elle a échoué en tant que « femme parfaite » et que sa la vie sexuelle est « inexistante » dans un épisode récent.

Au cours de l’épisode du 10 juin, Angelina a confirmé les rumeurs partagées en avouant à Mike « The Situation » Sorrentino que son mari avait quitté leur maison près de trois semaines plus tôt.

Elle a déclaré: «Nous nous sommes disputés et il a emménagé avec sa mère et cela fait quelques semaines maintenant.

« Chris s’en va et retire ses bas, déchirant sa carte « Joyeux Noël à ma femme ». Il voulait voir cette carte déchirée. Il voulait voir ce bas disparaître. Chris voulait que je voie tous ses vêtements partis. Qu’il me fasse ça au cours d’un combat n’est tout simplement pas juste.