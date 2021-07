Angelina Pivarnick de Jersey Shore admet qu’il y a «des tonnes de ressentiment» dans le mariage avec son mari Chris avant le divorce choc

La star de JERSEY Shore, Angelina Pivarnick, a admis qu’il y avait « des tonnes de ressentiment » dans son mariage avec son mari Chris Larangeira.

Elle a fait ces déclarations lors de l’épisode de jeudi de Jersey Shore: Family Vacation, qui a été filmé avant le MTV star a demandé le divorce.

MTV

Angelina a admis qu’il y avait du « ressentiment » dans son mariage avec Chris[/caption]

Instagram

La personnalité de la télévision a demandé le divorce de son mari en janvier[/caption]

Lors du dernier épisode de Jersey Shore, la femme de 35 ans a évoqué les problèmes de son mariage tout en prenant un verre avec la petite amie de DJ Pauly D, Nikki Hall.

Dans un confessionnal, Angelina a déclaré: «Nous nous battons toujours l’un contre l’autre.

« Le ressentiment est là, mais maintenant la non-confiance est là, aussi maintenant parce qu’il a déménagé. »

Après avoir dit à Nikki que sa relation avec Pauly était « tellement différente et bonne », Angelina a poursuivi : « Il vaut mieux que tout reste entre vous deux. »

Elle a ensuite critiqué Chris pour « avoir couru sur les réseaux sociaux » et s’est plaint d’avoir publié une photo d’eux sur Instagram, mais a couvert son corps en écrivant qu’il « vivait ma meilleure vie ».

De retour au confessionnal, Angelina a déclaré : « Nous avons beaucoup de travail à faire quand nous rentrerons à la maison. Beaucoup. »

L’APPELANT QUITTE

Après des mois de rumeurs partagées, il a été confirmé début juillet que Angelina avait demandé le divorce de Chris.

Nous hebdomadaire a découvert que des papiers avaient été déposés par Angelina en janvier, bien qu’il ne soit pas clair si elle a remis les documents à Chris, 42 ans.

ANGELINA S’OUVRE

Angelina a été ouverte, elle avait des problèmes dans son mariage avec Chris pendant la saison en cours de l’émission MTV.

Lors d’un précédent épisode de Jersey Shore, Angelina a admis qu’elle a souhaité sa relation était « comme la romance de Pauly D et de sa petite amie Nikki ».

Pendant le voyage du casting aux Poconos, Angelina et Chris se sont assis avec Pauly D et Nikki pour discuter de la différence entre leurs relations.

Après avoir entendu parler de la vie familiale de Pauly et Nikki, Angelina a déclaré au groupe: « Je souhaite vraiment que ce soit moi et Chris. »

Concernant sa relation troublée avec Chris, elle a dit à Pauly, 40 ans, et Nikki : « Nous allons travailler sur des choses et partir de là, vous savez. »

Elle a déclaré dans un confessionnal: « C’est agréable de voir que Nikki et Pauly ont cela où ils peuvent se battre dans leur propre maison et ne pas le sortir de chez eux et le montrer à tout le monde.

« C’est quelque chose que je veux vraiment dans ma relation. »

Plus tôt dans la saison, les stars de Jersey Shore Jenni « JWoww » Farley et Mike « The Situation » Sorrentino ont appris le clip de triche présumé plus tôt dans la saison.





Angelina a nié à plusieurs reprises avoir un « côté boo », alors que Chris a refusé de regarder les cassettes.

Le couple s’est marié en novembre 2019 lors d’une extravagante cérémonie de mariage télévisée.

La spéculation sur leur séparation a commencé lorsque les téléspectateurs ont remarqué que les deux avaient se sont désabonnés sur Instagram.

MTV

Angelina a parlé ouvertement de ses problèmes avec Chris dans l’émission MTV[/caption]

MTV

Elle a dit à la petite amie de Pauly D que leur mariage avait besoin de « beaucoup de travail »[/caption]

Getty

Le couple s’est marié en 2019[/caption]