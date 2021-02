Angelina Pivarnick de JERSEY Shore a admis qu’il n’y avait «pas eu de sexe» lors de sa nuit de noces après qu’une bagarre a éclaté avec ses coéquipiers.

La star de télé-réalité a renversé le thé sur le manque de passion du couple lors de la finale de la saison de Jersey Shore Family Vacation.

Angelina, 34 ans, a révélé à ses colocataires qu’ils n’avaient pas consommé le mariage le soir de leur mariage avant d’ajouter qu’ils «n’avaient jamais eu de relations sexuelles».

S’adressant aux filles, Angelina a déclaré: «Malheureusement, Chris et moi n’avons pas eu de relations sexuelles, et il n’y avait pas non plus de relations sexuelles la vraie nuit de noces.

«Peut-être que sur la refaire, nous aurons enfin des relations sexuelles. Probablement pas mais je dis juste. Ouais, ça n’arrivera probablement pas. Cela n’arrive jamais de toute façon. Nous n’avons jamais de relations sexuelles.

Le premier mariage de Chris, 42 ans, et d’Angelina en novembre 2019 au Park Château Estate and Gardens dans le New Jersey s’est terminé avec la chute de la plupart des acteurs.

Lors de la réception, Nicole «Snooki» Polizzi, 33 ans, Farley, 34 ans, et Cortese, 33 ans, ont prononcé leur discours de demoiselle d’honneur, qui comprenait des insultes lancées à la mariée.

Le trio a reçu des huées de la part de certains des invités et Angelina était tellement bouleversée qu’elle a pris d’assaut.

Snooki a révélé plus tard que le drame du mariage était la goutte d’eau et a clairement indiqué qu’elle devrait quitter la série.

Depuis, Angelina et ses autres demoiselles d’honneur ont réglé leurs problèmes avec l’aide du Dr Drew.

Parlant des noces dramatiques, Jenni a déclaré: «Je serai toujours désolé pour le discours à cause de la façon dont je pensais l’avoir fait ressentir.

« Mais cela ne donne pas à Angelina le droit de dire qu’elle peut me parler et cela ne donne pas à mes colocataires le droit d’essayer de nous forcer à avoir une conversation. »