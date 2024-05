Vivienne, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, semble avoir subtilement supprimé « Pitt » de son nom de famille.

Dans l’affiche de « The Outsiders : A New Musical », la jeune fille de 15 ans a été créditée pour elle. rôle d’assistant et de coproducteur comme « Vivienne Jolie », plutôt que « Vivienne Jolie-Pitt » avec un trait d’union. Les gens ont signalé.

Vivienne Jolie-Pitt et Angelina Jolie assistent à la soirée d’ouverture de « The Outsiders » au Bernard B. Jacobs Theatre le 11 avril 2024 à New York. Bruce Glikas/Getty Images

On ne sait pas si Vivienne a légalement changé de nom – même si elle n’est pas la première des enfants de Jolie-Pitt à sembler abandonner le nom de famille de leur père. Jolie, pour sa part, est productrice de la série.

La fille aînée du couple, Zahara, 19 ans, s’est présentée comme « Zahara Marley Jolie » lorsqu’elle a rejoint la sororité Alpha Kappa Alpha au Spelman College, selon un rapport. vidéo partagée par Essence en novembre.

Vivienne Jolie-Pitt est assistante et coproductrice de « The Outsiders » à Broadway. Stephen Lovekin/Shutterstock

Certains fans aux yeux d’aigle ont également remarqué que : dans une vidéo partagé par le chorégraphe Lil Kelaan Carter, leur Shihloh, fille de 18 ans a été tagué – et le nom sur le compte privé est simplement « Shi Jolie ».

Les subtils changements de nom surviennent au milieu d’années de rapports selon lesquels Pitt, 60 ans, aurait une relation tendue avec ses six enfants qu’il partage avec Jolie, 48 ans – MaddoxPax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne.

Pax, 20 ans, s’est un jour lancé sur les réseaux sociaux contre Pitt, dénigrer son ancien père à l’occasion de la fête des pères 2020.

« Joyeuse fête des pères à ce connard de classe mondiale !! Vous prouvez à maintes reprises que vous êtes une personne terrible et méprisable », dit la légende, selon le Courrier quotidien. « Vous n’avez aucune considération ni empathie envers vos 4 plus jeunes enfants qui tremblent de peur en votre présence. »

«Vous avez fait de la vie de mes proches un enfer constant. Vous pouvez dire à vous-même et au monde ce que vous voulez, mais la vérité éclatera un jour », aurait poursuivi le jeune homme de 16 ans. « Alors, bonne fête des pères, espèce d’être humain horrible !!! »

Brad Pitt aurait une relation tendue avec ses six enfants qu’il partage avec Angelina Jolie. Tibrina Hobson/Getty Images pour SBIFF

Jolie a demandé pour la première fois le divorce et la garde physique exclusive de leurs enfants en 2016.

Plus tôt ce mois-ci, Tony Webb, un ancien gardien du couple, allégué dans des documents judiciaires que Jolie a été « entendue » dire aux enfants d’éviter Pitt lors des visites de garde par les agents de sécurité.

De plus, selon documents obtenus par Page Sixl’équipe juridique de Jolie a affirmé que les violences physiques de Pitt avaient commencé bien avant le tristement célèbre incident d’avion de 2016.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt et Knox Jolie-Pitt Karwai Tang/WireImage

« Bien que les abus physiques de Pitt envers Jolie aient commencé bien avant le voyage en avion de la famille de la France à Los Angeles en septembre 2016, ce vol marquait la première fois qu’il tournait son violence physique sur les enfants aussi. Jolie l’a ensuite immédiatement quitté », a déclaré son équipe dans les documents.

Plus récemment, il a été révélé que Jolie doit remettre tous les accords de non-divulgation elle a signé au cours des huit dernières années dans le cadre de sa bataille juridique en cours avec Pitt au sujet de leur vignoble français.

Elle doit produire les documents dans le mois prochain, a statué un juge de la Cour supérieure de Los Angeles. Les ex se disputent depuis des années la propriété de leur domaine viticole de 500 millions de dollars, Château Miraval.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2004 sur le tournage de « Mr. et Mme Smith », alors que Pitt était encore marié à Jennifer Aniston, 55 ans. Ils se sont officiellement réunis en 2005, se sont mariés en 2014 et se sont séparés en 2016, leur divorce étant devenu officiel en 2019.