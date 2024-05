Angelina Jolie, Vivienne, la fille de Brad Pitt, laisse tomber son nom de famille dans Playbill

Telle mère telle fille.

Vivienne Jolie-Pitt a abandonné le nom de famille de son père Brad Pitt – et n’a conservé que le nom de jeune fille de sa mère Angelina Jolie – dans l’affiche « The Outsiders », Les gens ont signalé Dimanche.

La jeune fille de 15 ans, qui a aidé sa mère à produire la pièce de Broadway, serait répertoriée sous le nom de « Vivienne Jolie » dans le magazine destiné aux amateurs de théâtre. On ne sait pas si elle a légalement changé de nom.

La fille de Brad Pitt, Vivienne, lui a apparemment fait de l’ombre. Images du GC

Le jeune de 15 ans aurait laissé tomber son nom de famille dans l’affiche « The Outsiders ». playbill.com

L’adolescente serait simplement appelée « Vivienne Jolie ». Images du GC

Page Six a contacté les représentants de Jolie et Pitt pour obtenir leurs commentaires.

Cette décision apparemment louche survient six mois après que l’autre fille de l’ancien couple, Zahara, a fait de même lors d’une introduction à la sororité Alpha Kappa Alpha au Spelman College.

La jeune femme de 19 ans se faisait alors appeler « Zahara Marley Jolie », ce que les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à souligner.

Vivienne a aidé sa mère à produire la pièce. Bruce Glikas/Getty Images

Le spectacle a été créé à Broadway en mars. Bruce Glikas/WireImage

« Je n’allais rien dire, mais j’ai vraiment remarqué que Zahara avait laissé son nom de famille à Pitt », a-t-il déclaré. L’utilisateur X a écrit en novembre 2023.

Un autre jaillit« Zahara criant son nom de famille ‘Jolie’ de toutes ses forces et s’arrêtant me fait tellement plaisir, on adore voir ça. »

Nous chaque semaine Signalé précédemment en 2021, Maddox, le frère de Zahara, 22 ans, « n’utilise pas Pitt comme nom de famille sur des documents qui ne sont pas légaux et utilise plutôt Jolie ».

Jolie et Pitt sont séparés depuis 2014. Getty Images

Ils ont décidé d’arrêter après deux ans de mariage. Getty Images

Jolie et Pitt sont également les parents du frère jumeau de Vivienne, Knox, ainsi que de Pax, 20 ans, et Shiloh, 18 ans.

Le « M. et Mme Smith », les co-stars se sont séparées en 2016 après 12 ans de vie commune et deux ans de mariage.

Bien que le duo ait été déclaré légalement célibataire en 2019, leur procédure de divorce est toujours en cours.

Les ex sont aussi les parents de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et Knox. FilImage

Leur bataille juridique fait toujours rage. FilmMagie

Les ex font régulièrement la une des journaux alors qu’ils se disputent la garde et le domaine viticole du Château Miraval qu’ils ont acheté en 2008, s’affrontant plus récemment au sujet des NDA.

De plus, l’agent de sécurité de Pitt a affirmé dans des documents déposés plus tôt ce mois-ci que Jolie avait dit à leurs enfants « d’éviter » la star de « Fight Club » lors des visites de garde.

Jolie, 48 ans, a donné un aperçu rare de la façon dont leurs enfants résistent au milieu des va-et-vient en septembre 2023. Entretien avec Vogue.

Zahara a apparemment ombragé Pitt lorsqu’elle a laissé tomber son nom de famille dans une vidéo de 2023. FilImage

Quant à Maddox, il n’utiliserait « Jolie-Pitt » que pour les documents juridiques. REUTERS

«Nous avions beaucoup de guérison à faire», avait déclaré l’actrice à l’époque. « Nous sommes encore en train de trouver notre place. »

Elle a noté qu’elle « vit[s] pour » Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne, disant : « Ils sont meilleurs que moi, parce que vous vouloir vos futurs enfants. »

La star de « Maléfique » est apparemment célibataire, tandis que Pitt, 50 ans, entretient une relation amoureuse avec Ines de Ramon depuis fin 2022.