Angelina Jolie ternit volontairement le lien des enfants avec Brad Pitt : Insider

Angelina Jolie aurait retourné ses enfants contre leur père Brad Pitt, selon des sources.

Le couple, qui partage six enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienn, est actuellement engagé dans une bataille houleuse pour la garde de leur domaine viticole français Château Miraval.

« C’est déchirant. L’implication est qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec Brad », a déclaré une source. Radars en ligne.

Le propriétaire d’une entreprise de sécurité, Tony Webb, qui a travaillé pour Angelina pendant 20 ans et est toujours employé par Brad, a récemment affirmé qu’un employé avait entendu l’actrice « encourager » [the kids] pour éviter de passer du temps avec Brad lors des visites de garde à vue. »

La source a affirmé que les documents « confirmaient essentiellement la plus grande crainte de Brad : qu’Angelina sabote la relation de ses enfants avec lui ».

Tony a également accusé Angelina d’avoir tenté de faire taire ses employés.

« Ils connaissent les secrets intimes de Brad et Angie et pourraient dire au tribunal : ‘J’ai tout vu' », a déclaré la source, ajoutant que Tony et son équipe « ont été témoins de leur mariage toxique et de l’impact du drame en coulisses. sur leurs enfants. »

Cette astuce intervient après que Zahara s’est présentée lors de la cérémonie d’intronisation de sa sororité en novembre dernier sous le nom de « Zahara Marley Jolie », laissant visiblement tomber le nom de famille de son célèbre père.

Plus tard, dans le Affiche crédits pour Les étrangersproduit par Angelina, son assistante de 15 ans était simplement répertoriée sous le nom de Vivienne Jolie.