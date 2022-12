Angelina Jolie se sépare du HCR, invoquant le désir de “travailler différemment”

Commentez cette histoire Commentaire

Angelina Jolie, peut-être la défenseure des réfugiés la plus en vue au monde, s’éloigne de son rôle d’envoyée spéciale auprès de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, invoquant le désir de “travailler différemment” – en dehors de l’ONU “Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je pense qu’il est temps pour moi de travailler différemment, en m’engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales et en soutenant leur plaidoyer pour des solutions”, a-t-elle déclaré dans un communiqué conjoint avec l’agence, publié vendredi.

La mégastar primée aux Oscars travaille avec le HCR depuis plus de 20 ans, en tant qu’envoyée spéciale depuis 2012. Ce poste l’a amenée au Liban, au Yémen et au Burkina Faso, entre autres pays, pour rencontrer des personnes déplacées et attirer l’attention sur certains des pires crises humanitaires du monde. Sur son compte Instagram — qui compte plus de 14 millions de followers — elle publie des articles sur les réfugiés syriens et les personnes déplacées par la guerre en Ukraine, recueillant des centaines de milliers de likes.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué Angelina Jolie comme un “partenaire humanitaire important” pour l’agence.

“Nous sommes reconnaissants pour ses décennies de service, son engagement et la différence qu’elle a faite pour les réfugiés et les personnes forcées de fuir”, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué. “Après une longue et fructueuse collaboration avec le HCR, j’apprécie son désir de changer son engagement et de soutenir sa décision.”

Jolie, selon l’annonce, a l’intention de se concentrer sur un plus large éventail de problèmes humanitaires à l’avenir, bien qu’elle ait ajouté : “Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir dans les années à venir pour soutenir les réfugiés et autres personnes déplacées”.

Ces dernières années, Jolie a de plus en plus critiqué les institutions internationales et l’approche des dirigeants mondiaux face aux conflits et aux crises humanitaires.

Lors d’une visite l’année dernière au camp de réfugiés de Goudoubo au Burkina Faso, qui accueille des réfugiés du conflit armé dans le nord du Mali, Jolie a fustigé l’incapacité des dirigeants mondiaux à aider de manière adéquate les plus de 82 millions de personnes déplacées de force dans le monde à ce moment-là. temps.

“La façon dont nous, en tant que communauté internationale, essayons de résoudre les conflits et l’insécurité est brisée”, a-t-elle déclaré. “C’est erratique, c’est inégal, c’est construit sur des privilèges hérités, c’est soumis aux caprices des dirigeants politiques, et c’est orienté vers les intérêts des pays puissants, y compris le mien, au détriment des autres.”

Jolie a déploré la relative apathie des dirigeants mondiaux pour “les crimes commis contre les femmes et les enfants du Burkina Faso, du Yémen, du Myanmar ou de l’Éthiopie, par exemple”.

Elle semble également être de plus en plus déçue par les Nations Unies, où les membres permanents du puissant Conseil de sécurité – les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France – exercent une influence considérable et ont le pouvoir de bloquer les actions contre les violations des droits de l’homme.

“En raison de la façon dont l’ONU a été créée, elle est orientée vers les intérêts et la voix des nations puissantes au détriment des personnes qui souffrent le plus des conflits et de la persécution dont les droits et la vie ne sont pas traités de la même manière”, a écrit Jolie dans un avis. pièce pour TIME en juin. « Pendant des décennies, l’accent a été mis sur le travail des organisations internationales. On n’a pas accordé suffisamment d’attention à l’écoute des groupes locaux et des bénévoles et au renforcement de leurs efforts.

Signe que Jolie s’éloignait de son travail avec les Nations Unies, l’actrice a fait un voyage surprise en Ukraine en avril pour rencontrer des personnes déplacées et des bénévoles qui les aidaient – mais à titre personnel, pas par l’intermédiaire du HCR.

Jolie avait envisagé de se séparer du HCR pendant “un certain temps” avant l’annonce de vendredi, selon une personne proche de l’actrice, qui a répondu aux questions sous couvert d’anonymat pour parler librement de la situation.

“En gros, elle sera plus efficace en tant qu’outsider”, a déclaré la personne. “Elle a toujours été comme ça et plus avec les gens qu’avec le système.”