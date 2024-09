Angelina Jolie se sent impliquée dans « l’échec du système » en matière de droits de l’homme : TIFF

En recevant le prix TIFF Tribute Award à Impact Media ce soir, Angelina Jolie, lauréate d’un Oscar et d’un Tony Award, s’est exclamée : « Lorsqu’on me demande ce que je pense de l’état du monde aujourd’hui, j’avoue que je me sens mal. »

Elle a ajouté : « Après avoir milité en faveur des droits humains fondamentaux pour tous, et avoir vu la réalité empirer pour tant de personnes, j’ai le sentiment de faire partie de l’échec du système. »

Cependant, Angelina Jolie cherche toujours à faire la différence en montrant la résilience de l’humanité. « Beaucoup des films d’Angelina Jolie traitent de l’impact à long terme de la guerre », a déclaré Cameron Bailey, PDG du TIFF, ce soir, lors de la première mondiale de son sixième film. Sans sang. Son film de vacances à succès de 2014, Ininterrompu Le documentaire de Netflix de 2017, intitulé « Le monde des prisonniers de guerre : une histoire de guerre », suit l’athlète olympique Louis Zamperini devenu pilote de la Seconde Guerre mondiale, qui passe 47 jours éprouvants sur un radeau avec deux autres membres d’équipage avant d’être capturé par la marine japonaise et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre. D’abord ils ont tué mon père, Elle a suivi l’auteur cambodgien et militant des droits de l’homme Loung Ung qui raconte les horreurs qu’elle a subies lorsqu’elle était enfant sous le régime meurtrier des Khmers rouges.

Sans sangréalisé en dehors du système hollywoodien par Fremantle Italia et The Apartment, est basé sur le roman d’Alessandro Baricco qui suit une femme adulte qui se retrouve face à face avec le meurtrier de son père, des décennies après qu’il lui ait épargné la vie. Bien qu’il n’y ait pas de décor spécifique dans le roman, Angelina Jolie s’est appuyée sur le décor de l’époque mexicaine avec Salma Hayek et Demián Bichir.

Le prix TIFF Tribute Award dans la catégorie Impact Media récompense le leadership dans la création d’une union entre l’impact social et le cinéma.

Ci-dessous, le discours complet d’Angelina Jolie lors de la cérémonie des Tribute Awards de ce soir :

« Le défi de faire un film dont on espère qu’il aura un impact, c’est de regarder en arrière et de se demander si c’est le cas.

En tant que réalisateur, j’ai été attiré par les films sur la guerre.

J’ai voulu comprendre comment des gens peuvent être poussés à commettre de tels actes de violence et de cruauté envers leurs semblables.

Je voulais croire que les histoires qui nous permettent de comprendre notre humanité commune pourraient rendre ces horreurs moins probables.

Quand on me demande ce que je pense de l’état du monde aujourd’hui, j’avoue que je me sens mal.

Après avoir milité en faveur des droits humains fondamentaux pour tous, et avoir vu la réalité empirer pour tant de personnes, je me sens partie prenante de l’échec du système.

Dans un monde où les engagements sont souvent rompus, il semble que le pouvoir, le contrôle et les affaires soient plus importants que la protection du tissu déjà fragile des droits de l’homme.

En tant qu’artistes et public, nous avons aujourd’hui plus que jamais l’opportunité d’observer et d’apprendre du cinéma mondial, et d’écouter et de soutenir ceux qui donnent leur point de vue.

J’ai eu le privilège de travailler et de collaborer avec des artistes du monde entier.

J’ai été touché par leur talent et leur savoir-faire. Tout comme cette femme brillante à mes côtés, et comme les extraordinaires cinéastes de l’Iran au Soudan dont les œuvres sont projetées ici cette semaine.

Se connaître les uns les autres permet d’éviter la propagation de fausses informations ou la création de divisions.

Et faire preuve d’empathie les uns envers les autres – dans la mesure où l’art nous le permet – peut contribuer à créer l’unité dont nous avons besoin.

Nous n’avons aucune certitude de réussite, mais nous n’avons pas d’autre choix que d’être humains et de continuer à créer.

Merci de m’avoir permis de faire partie de cette communauté créative pendant toutes ces années.