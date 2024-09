Angelina Jolie révèle qu’elle a des tatouages ​​assortis avec sa fille de 16 ans

Angelina Jolie a révélé qu’elle et sa fille de 16 ans, Vivienne, avaient des tatouages ​​​​assortis.

Lors d’une nouvelle entretien avec CR Fashion Book, l’actrice de 49 ans a partagé qu’elle et Vivienne se sont récemment fait tatouer pour commémorer « The Outsiders », la comédie musicale de Broadway sur laquelle le duo mère-fille a travaillé ensemble.

« J’ai eu ‘Stay Gold’ avec ma fille Viv pendant que nous tournions ‘The Outsiders’ », a déclaré Angelina Jolie. « Cela signifie beaucoup pour nous, séparément et ensemble. »

L’actrice oscarisée a dévoilé son tatouage pour la première fois en avril sur le tapis rouge de la soirée d’ouverture de « The Outsiders », à laquelle elle assistait avec Vivienne. « Stay Gold » est écrit en noir sur son avant-bras gauche parmi plusieurs autres tatouages. Lors d’un entretien avec CR Fashion Book, Angelina Jolie n’a pas précisé où le tatouage de Vivienne a été tatoué.

« The Outsiders » est basé sur le livre du même nom de S.E. Hinton paru en 1967 et sur l’adaptation cinématographique de Francis Ford Coppola en 1983 avec C. Thomas Howell, Rob Lowe, Emilio Estevez, Matt Dillon, Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Macchio et Diane Lane.

« Stay Gold » est une citation célèbre du livre et du film. Elle fait référence à une phrase du poème de Robert Frost « Nothing Gold Can Stay ». « Stay Gold » est également une chanson de la comédie musicale « The Outsiders ».

Angelina Jolie a déclaré au site qu’elle partageait également un tatouage d’oiseau avec certains de ses autres enfants, affirmant que l’encre était « personnelle pour nous ». Cependant, l’actrice n’a pas précisé lequel de ses enfants avait également le tatouage d’oiseau.

Aux côtés de Vivienne et de son frère jumeau Knox, Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt ont des fils Maddox23 ans et Pax20 ans, et ses filles Zahara19 ans, et Shiloh, 18 ans.

Lors des Tony Awards 2024 en juin, Jolie a dévoilé un tatouage d’un petit oiseau sur sa poitrine, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit du même tatouage auquel elle faisait référence dans son interview avec CR Fashion Book.

Jolie a travaillé comme productrice sur « Les étrangers » tandis que Vivienne était présentée comme assistante de production. Réalisé par Danya Taymor, « The Outsiders » a été nominé pour 12 Tony Awards, en remportant quatre, dont celui de la meilleure nouvelle comédie musicale.

Le rôle de productrice de la comédie musicale de Maléfique lui a valu de recevoir le prix de la meilleure nouvelle comédie musicale, son premier Tony Award. Jolie et Vivienne ont foulé le tapis rouge des Tony Awards ensemble, vêtues d’ensembles bleu canard assortis.

Jolie a déjà expliqué comment Vivienne l’avait inspirée à produire l’adaptation musicale de Broadway de « The Outsiders » après avoir regardé la production plusieurs fois au La Jolla Playhouse de San Diego.

« Ma fille Viv adore le théâtre », a déclaré Angelina Jolie dans une interview accordée à Deadline en juin. « Elle apprécie tous les types de théâtre, mais elle sait certainement ce qui l’attire et ce à quoi elle réagit. Elle est allée voir The Outsiders à La Jolla environ cinq fois et m’en a parlé. J’avais lu le livre et vu le film il y a des années. »

Jolie se souvient que Vivienne lui avait demandé de voir la pièce avec elle, et elle a commencé à comprendre pourquoi elle avait trouvé un écho auprès de sa fille.

« Danya parle de l’importance de ce film pour les adolescents, et du fait qu’il a été écrit par quelqu’un qui a l’âge de ma fille, n’est-ce pas ? », a déclaré Angelina Jolie au journal. « Donc, en tant que mère, en tant que personne, je le regardais, mais je regardais surtout l’effet que cela avait sur ma jeune fille et ce qu’elle me disait d’elle-même, et j’ai appris ce qui était important pour elle et pourquoi cela la touchait si profondément. »

Elle a continué : « C’était donc une expérience très différente de compréhension, de la façon dont cela a un effet significatif sur elle en tant que jeune en ce moment, et elle me communique quelque chose, et c’est le pouvoir de ce matériel, qui était déjà en très bon état à l’époque. »

« Et puis j’ai eu le privilège de voir tout le monde travailler au cours de cette dernière année pour en faire ce qu’elle est, et Vivienne a été là tout du long. »

Lors de son interview avec CR Fashion Book, Jolie a parlé des leçons que ses enfants lui avaient enseignées.

« Il y en a trop pour les compter ou n’en citer qu’un seul », dit-elle. « Mais à partir du moment où vous devenez parent, vous n’êtes plus jamais le premier. Votre vie appartient à quelqu’un d’autre. C’est un sentiment magnifique. »