Angelina Jolie révèle que sa fille Zahara fréquente Spelman

Une chose à propos d’Angelina Jolie : elle va s’assurer que ses enfants sont exactement là où ils doivent être !

Au cours du week-end, le Éternels L’actrice a révélé que sa fille de 17 ans, Zahara Jolie-Pitt, fréquenterait le Spelman College cet automne.

Jolie a annoncé la nouvelle passionnante dans une publication Instagram le dimanche 31 juillet, montrant son adolescente alors qu’elle posait avec certains de ses camarades de classe. Quelques-unes des filles portaient des chemises du Spelman College alors qu’elles célébraient toutes le début de leur parcours universitaire au HBCU.

« Zahara avec ses sœurs Spelman ! Félicitations à tous les nouveaux étudiants qui commencent cette année”, a écrit Jolie dans sa légende. “Un endroit très spécial et un honneur d’avoir un membre de la famille en tant que nouvelle fille Spelman. #spelman #spelmancollege #spelmansisters #HBCU.

Lors de leur célébration, Angelina Jolie a même essayé de participer au toboggan électrique, essayant timidement de dire aux autres participants qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’elle faisait. Pourtant, elle a ri en marge avec sa fille et a donné à la danse son meilleur coup, étant un bon sport à propos de tout cela.

Alors que Jolie est clairement très fière de Zahara, l’envoyer à l’université doit être émotif, d’autant plus qu’elle a passé beaucoup de temps aux côtés de la jeune fille de 17 ans cette année. L’actrice, qui partage également Vivienne et Knox, 14 ans, Shiloh, 16 ans, Pax, 18 ans et Maddox, 20 ans, avec son ex-mari Brad Pitt, a assisté à plusieurs Éternels tapis rouges avec l’adolescent et visite de la capitale nationale avec Zahara alors qu’ils soutenaient les victimes de violence domestique.

Maintenant, il est temps pour Zahara de faire ce voyage seule, mais il semble qu’elle soit plus que prête à commencer cette entreprise avec ses sœurs Spelman.