Angelina Jolie rend visite à sa fille Zahara au retour de Spelman – Hollywood Life

Angelina Jolie peut-être l’une des femmes les plus célèbres au monde, mais elle n’était qu’une vieille mère ordinaire lorsqu’elle rendait visite à sa fille Zahara Jolie Pitt, 17 ans, au Spelman College d’Atlanta, en Géorgie, lors de leur week-end de retrouvailles, les 22 et 23 octobre. La lauréate d’un Oscar, 47 ans, a essayé de garder un profil bas tout en se promenant sur le campus avec sa fille, qui est une étudiante de première année au HBCU, mais elle était heureuse de discuter et de prendre quelques photos avec les fans lorsqu’elle s’est arrêtée.

Certains étudiants ont tweeté sur leur expérience avec Angie, notant à quel point elle était accessible. “Angelina Jolie se promène simplement avec sa fille à Spelman pendant les retrouvailles”, utilisatrice de Twitter @coco_michelle__ a écrit.

L’actrice / réalisatrice avait l’air discrète mais chic sur la photo, portant son uniforme classique de neutres alors qu’elle posait avec Zahara et son homologue Spellman. Angelina, élégante et sans effort, a associé une robe noire à un manteau camel et à de larges lunettes de soleil. Sa fille élégante, qui est apparue sur de nombreux tapis rouges avec maman, a porté un joli haut paysan et un jean bleu tout en rayonnant sur le côté.

Angelina Jolie se promène simplement avec sa fille à Spelman pendant les retrouvailles (Je faisais du service communautaire en regardant un gâchis embarrassant) pic.twitter.com/JInXUxQhtF — Coco Michelle 👱🏽‍♀️💅🏽 (@coco_michelle__) 22 octobre 2022

Un autre fan avec la poignée Twitter @BlackrThaBerry trouvé un moyen subtil de prendre un selfie avec la star. Il a posté une photo en avant-première et a expliqué comment il avait dit à Angie : « Écoute, je sais que tu essaies d’être discret, alors quand nous prenons ce selfie, regarde simplement vers le bas au lieu que je tienne l’appareil photo. Cool?” Sa réponse ? “Super projet !”

“Écoutez, je sais que vous essayez de ne pas se faire remarquer, alors quand nous prenons ce selfie, regardez simplement vers le bas au lieu que je lève l’appareil photo. Cool?” Angelina Jolie : “Super plan !” pic.twitter.com/ZUFcpHsCI1 – JB1 (@BlackrThaBerry) 23 octobre 2022

Zahara a un lien spécial avec Angie, en tant que première fille. Elle a été adoptée en Éthiopie en juillet 2005, alors qu’elle avait 6 mois. A l’époque, Angelina et Brad Pitt, 58 ans, étaient ensemble depuis environ un an. Il n’a officiellement adopté Zahara qu’en 2006. Ses frères et sœurs incluent Madox, 21, Pax18 ans, Shilo16 ans et jumeaux Vivienne et Knox14.

Angelina a célébré l’inscription de Zahara à Spelman avec une publication Instagram de juillet de sa fille et de quelques camarades de classe vêtus de couleurs universitaires bleues et blanches. Elle a jailli de son premier cycle dans la légende, partageant: « Zahara avec ses sœurs Spelman! Félicitations à tous les nouveaux étudiants qui débutent cette année. Un endroit très spécial et un honneur d’avoir un membre de la famille en tant que nouvelle fille Spelman.

