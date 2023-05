Angelina Jolie rend hommage à sa défunte mère avant son 73e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

« Demain aurait été le 73e anniversaire de ma mère », Angelina Jolie a écrit le 8 mai tout en partageant une photo de retour d’elle enfant aux côtés de sa mère, la regrettée Marcheline Bertrand. L’actrice, productrice et humanitaire est décédée en 2007 à 56 ans. Pour Angelina, 47 ans, le souvenir était doux-amer. « Elle est décédée il y a 15 ans, après une longue lutte contre le cancer du sein et des ovaires. En juin, je serai à un mois de l’âge où elle a été diagnostiquée. J’ai eu des chirurgies préventives pour essayer de réduire [the] chances, mais je continue d’avoir des contrôles. Ma mère aimait [Jimi] Hendrix. Et signait toujours ses lettres « Kiss the Sky ». Il a fallu [a] un nouveau sens après son décès.

« J’envoie mon amour à ceux qui ont également perdu des êtres chers », a ajouté Jolie, « et de la force à ceux qui se battent en ce moment même pour leur vie et celle de ceux qu’ils aiment. Et aux autres femmes, prenez le temps de prendre soin de vous et passez vos mammographies et prises de sang ou échographies, surtout si vous avez des antécédents familiaux de cancer. Pour plus d’informations, consultez le lien dans ma bio #WOCD2023 #worldovariancancerday.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En tant qu’actrice, Marcheline a eu une carrière mineure, apparaissant dans un épisode de Dacier en 1971, en 1982 Cherchant à sortiret en 1983 L’homme qui aimait les femmes. Elle s’est tournée vers la production au début des années 1980 avant de se concentrer sur le travail d’activisme. Après avoir divorcé Jon Voightle père d’Angelina, en 1980, elle a travaillé sur les causes des peuples autochtones, car elle faisait partie des Iroquois (selon sa biographie IMDB.) Au début des années 2000, elle et Angelina ont fondé la All Tribes Foundation.

« J’ai perdu ma mère dans la trentaine », a écrit Angelina dans un essai de 2020 pour Le New York Times. « Quand je repense à cette époque, je peux voir à quel point sa mort m’a changé. Ce n’était pas soudain, mais tellement décalé à l’intérieur. Perdre l’amour et l’étreinte chaleureuse et douce d’une mère, c’est comme si quelqu’un arrachait une couverture protectrice.

« Elle aimait se sentir vivante. Elle adorait rire », a poursuivi Jolie. «Quand j’étais déprimé, elle sortait ces chansons rock et me rappelait le feu à l’intérieur. L’un de mes premiers souvenirs est d’allumer des bougies et de placer des albums des Beatles dans la maison la nuit. John Lennon a été tué. L’autre fois où je me souviens qu’elle s’était inquiétée pour la santé d’un personnage public, c’était quand Pape Jean-Paul II a été abattu. »

Plus à propos Angelina Jolie

« Mais maintenant, avec mes filles qui grandissent et qui ont l’âge dont je me souviens si bien en tant que fille, je redécouvre ma mère et son esprit. C’était une fille qui dansait toute la nuit sur le Sunset Strip et adorait le rock’n’roll. C’était une femme qui aimait, même après une perte, et qui n’a jamais perdu sa grâce et son sourire », a-t-elle conclu. « Je sais maintenant ce que c’est que d’être seul et d’enrouler mon manteau autour de ceux que j’aime. Et je connais le sentiment écrasant de gratitude d’être assez fort pour les garder en sécurité et au chaud. Lorsque vos enfants entrent dans votre vie, ils passent immédiatement et pour toujours en premier.

Lien connexe En rapport: Maria Callas : 5 choses à savoir sur la chanteuse d’opéra Angelina Jolie dans le prochain film

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.