Angelina Jolie reçoit le soutien des enfants Pax, Zahara et Maddox lors de la projection de « Maria », déclare que « C’est tout pour moi » | Angelina Jolie, Maddox Jolie Pitt, Pablo Larrain, Pax Jolie Pitt, Zahara Jolie Pitt | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Angélina Jolie prend une photo de famille avec trois de ses enfants – Personnes, Zahara et Maddox – au Festival du film de New York 2024 projection de son film Marie qui s’est tenue dimanche 29 septembre à New York.

La star du film, âgée de 49 ans, a également été rejointe à l’événement par le réalisateur, Pablo Larrainalors qu’ils partageaient le prochain film avec la foule.

Lors de l’événement, Angéline a parlé du soutien de ses enfants.

Continuez à lire pour découvrir ce qu’elle a dit…

« Cela signifiait tout », a déclaré l’actrice Supplémentaire.

« Vous savez, avant de vous lancer dans ces choses, vous êtes toujours nerveux », a-t-elle poursuivi. «Ils ont juste dit: ‘Quoi qu’il arrive, maman… bonne chance et nous savons à quel point tu travailles dur et nous t’aimons.’ Vous avez juste ce moment où les gens qui sont avec vous vous disent : réussissez ou échouez, ils se soucient de vous.

Angéline a ajouté: « Nous avons tous dit que nous allions passer un bon moment ce soir. »

Elle a également expliqué comment ses fils étaient sur le plateau pendant qu’elle tournait le film, notant qu’ils l’avaient vue « s’effondrer en pleurant » pendant la prise de la photo.

« Mes garçons étaient avec moi sur le plateau, et ils étaient dans le département AD, le département photographie. Donc, c’était une chose assez étonnante d’avoir, vous savez, ils ne le font pas toujours… de vous voir travailler de cette façon parce que c’était un film tellement profondément émouvant que je ne l’ai pas compris au début, » Angéline dit. «Ils m’ont vu apprendre à chanter, ils m’ont vu m’entraîner, ils m’ont vu nerveux. Ils étaient là la première fois que j’ai dû le faire et j’étais terrifiée, et ils étaient là quand j’ai éclaté en pleurant… C’était donc un moment intéressant pour nous de nous rapprocher d’une manière différente.

« Beaucoup d’entre nous qui avons des enfants savent que vous ne pleurez pas souvent devant vos enfants », a-t-elle poursuivi, ajoutant : « ou vous n’exprimez pas certaines choses devant vos enfants, alors faites-le et dites-leur que c’est ok et être là l’un pour l’autre était très spécial.

Au cas où vous l’auriez manqué, regardez la bande-annonce de Mariequi sortira dans certains cinémas aux États-Unis le 27 novembre et arrivera sur Netflix le 11 décembre.

Également en photo : Angéline quittant son hôtel dans un trench-coat en fourrure noire plus tôt dans la journée.