Angelina Jolie quitte son rôle à l’ONU — RT Games & Culture

L’actrice oscarisée Angelina Jolie a quitté son poste d’envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) après deux décennies à ce poste, ont annoncé vendredi les Nations Unies.

La star de “Lara Croft : Tomb Raider” et “Maléfique” était émissaire depuis 2012, effectuant plus de 60 missions sur le terrain pour l’agence dans diverses parties du monde. Cette année, elle a fait des voyages au Yémen, au Burkina Faso et en Ukraine.

Malgré la fin de sa coopération avec l’ONU, Jolie a promis qu’elle continuerait à aider les personnes déplacées dans une nouvelle capacité. « Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir dans les années à venir pour soutenir les réfugiés et autres personnes déplacées. Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je pense qu’il est temps pour moi de travailler différemment, en m’engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales, et en soutenant leur plaidoyer pour trouver des solutions », a déclaré l’actrice dans un communiqué conjoint avec l’ONU.















Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré que l’agence était reconnaissante à la star de cinéma pour elle. “réussi” service et « la différence qu’elle a faite pour les réfugiés et les personnes forcées de fuir ».

“J’apprécie son désir de changer son engagement et de soutenir sa décision. Je sais que la cause des réfugiés restera chère à son cœur, et je suis certain qu’elle apportera la même passion et la même attention à un portefeuille humanitaire plus large », Grandi a déclaré.

Dans un post Instagram sur sa décision, Jolie a écrit que le HCR était “plein de gens incroyables,” et qu’elle croyait encore en beaucoup de choses que font les Nations Unies.

Pourtant, l’actrice avait récemment critiqué l’ONU. Dans un article du magazine Time en juin, l’homme de 47 ans a affirmé que “En raison de la façon dont l’ONU a été créée, elle est orientée vers les intérêts et la voix des nations puissantes au détriment des personnes qui souffrent le plus des conflits et des persécutions dont les droits et la vie ne sont pas traités de manière égale”.

« Nous devons reconnaître que nos systèmes de prévention des conflits et des déplacements humains massifs, et de défense des droits humains, ne fonctionnent pas », a-t-elle insisté, soulignant que le conflit entre la Russie et l’Ukraine avait porté le nombre de personnes déplacées dans le monde à un record de plus de 100 millions.