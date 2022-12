Angelina Jolie quitte ses fonctions d’envoyée spéciale de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Angelina Jolie Le vendredi 16 décembre, l’actrice de 47 ans a démissionné de son poste d’envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). mais elle s’est engagée à continuer à faire tout ce qu’elle pouvait pour aider les réfugiés.

Plus à propos Angelina Jolie

La Fille interrompue La star a commencé sa déclaration en remerciant tous ceux avec qui elle a travaillé pour faire du bien. « Je suis reconnaissante du privilège et de l’opportunité que j’ai eus de travailler avec tant d’agents de terrain exceptionnels et dévoués du HCR et d’autres collègues qui font un travail vital dans le monde entier, et de servir en tant qu’envoyé spécial », a-t-elle déclaré. « Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir dans les années à venir pour soutenir les réfugiés et autres personnes déplacées.

Elle a conclu en disant qu’elle avait l’impression que plus de deux décennies après avoir commencé à travailler avec le groupe international, elle voulait changer d’orientation. “Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je pense qu’il est temps pour moi de travailler différemment, en m’engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales, et en soutenant leur plaidoyer pour des solutions”, a-t-elle déclaré.

Angelina est ambassadrice du HCR depuis 2001. Elle a parcouru le monde pour aider à faire connaître les difficultés que vivent les réfugiés du monde entier, et a régulièrement fait des dons et aidé à collecter des fonds pour différentes organisations qui viennent en aide aux réfugiés. Elle a relaté une partie de son travail dans ses mémoires de 2003 Notes de mes voyages : visites de réfugiés en Afrique, au Cambodge, au Pakistan et en Équateur. Outre le livre, Angelina publie régulièrement des articles sur son travail humanitaire sur son Instagram. Le communiqué de presse d’Angelina et du HCR soulignait qu’elle avait participé à 60 missions sur le terrain et indiquait qu’elle continuerait à travailler avec les réfugiés.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Grandi a également souligné tout ce que l’actrice a fait pendant son séjour au HCR. « Après une longue et fructueuse collaboration avec le HCR, j’apprécie son désir de changer son engagement et de soutenir sa décision. Je sais que la cause des réfugiés restera chère à son cœur et je suis certain qu’elle apportera la même passion et la même attention à un portefeuille humanitaire plus large. Je me réjouis de notre amitié continue », a-t-il déclaré.

Lien connexe Lié: Maria Callas : 5 choses à savoir sur la chanteuse d’opéra Angelina Jolie dans le prochain film

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.