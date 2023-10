AJ cite ses nombreuses années d’expérience dans ce domaine, affirmant qu’il existe un besoin désespéré d’aide dans la région – et que la réponse d’Israël ne fait qu’empirer les choses. Elle ajoute : « Le refus de l’aide, du carburant et de l’eau punit collectivement un peuple. L’humanité exige un cessez-le-feu immédiat. Les vies des Palestiniens et des Israéliens – et celles de tous les peuples du monde – comptent de la même manière. Tout ce qui peut éviter des pertes civiles et sauver des vies doivent être faites. »