Angelina Jolie pose avec des abeilles en direct pendant 18 minutes pour recréer le portrait de «  l’apiculteur  »

À une époque où la technologie et les logiciels de retouche photo peuvent créer n’importe quoi, l’actrice Angelina Jolie a décidé qu’elle choisirait de vivre quelque chose de réel, surtout quand c’est pour une noble cause. L’actrice hollywoodienne a été couverte de centaines d’abeilles vivantes pour tenter de recréer l’emblématique 1981 Portrait de Richard Avedon, L’apiculteur dans une récente séance photo. L’image de l’apiculteur Ronald Fisher était apparue dans son livre The American West.

S’inspirant de cette image, les photos récentes de Jolie de la séance photo ont été publiées à l’occasion de Bee Day par le photographe Dan Winters. L’actrice a collaboré avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et la marque de beauté française, initiative Guerlain for Women for Bees.

Dans le cadre de cette initiative, 2500 ruches seront construites et réapprovisionnées avec 125 millions d’abeilles d’ici 2025, tandis que dans le même temps, 50 femmes apiculteurs seront formées et accompagnées dans leurs propres opérations. Pour promouvoir cette initiative, Dan a mentionné dans sa légende Instagram, Angelina voulait faire un portrait couvert d’abeilles.

Dan, qui est lui-même apiculteur, a déclaré que sa principale préoccupation était la sécurité, car la fusillade devait avoir lieu au milieu d’une pandémie et d’abeilles vivantes. Dan a mentionné dans sa légende Instagram qu’il savait que le seul moyen d’obtenir l’effet souhaité pour la photo était d’utiliser la même technique qu’Avedon avait utilisée il y a 40 ans pour créer son portrait emblématique.

Dan a embauché Konrad Bouffard, un maître apiculteur, qui a contacté l’entomologiste qui a formulé la phéromone spécifique, également connue sous le nom de phéromone mandibulaire reine ou QMP, pour Avedon.

Dans une vidéo partagée par National Geographic, on voit Dan tamponner des phéromones spécifiques sur la peau de Jolie pour s’assurer que les abeilles ne se sentent pas menacées. Le tournage a utilisé les mêmes phéromones et a calmé les abeilles italiennes que l’on pouvait voir bourdonner sur le corps de Jolie.

