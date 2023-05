Angelina Jolie porte une robe blanche lors du rendez-vous de sa fille à New York avec Zahara – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Fernando Ramales / BACKGRID

Angelina Jolie47 ans, et sa fille, Zahara Jolie Pitt, 18 ans, ont de nouveau été aperçus en train de passer du bon temps ensemble. Un jour après avoir été photographiés en train de traverser l’aéroport JFK de New York, le duo mère-fille a été vu sortant de l’hôtel Greenwich à New York le jeudi 18 mai. maléfique L’actrice avait l’air habillée pour la sortie, vêtue d’une robe d’été blanche longue avec un décolleté en V et des coutures sous le buste. Elle a ajouté de la hauteur à sa silhouette ajustée avec des sandales à plateforme blanches. Angie portait ses cheveux bruns au milieu et protégeait ses yeux du soleil avec des lunettes de soleil aviateur.

Zahara, qui vient de terminer sa première année au Spelman College d’Atlanta, en Géorgie, portait une tenue complètement opposée à celle de sa mère. Zahara a enfilé un ensemble entièrement noir de pantalons bootcut et un t-shirt uni. Elle l’a associé à un cardigan marron et des chaussures blanches, et accessoirisé avec un collier en argent. Elle a semblé se dynamiser pour la journée avec une boisson au café en bouteille.

On ne sait pas ce qu’Angelina et Zahara avaient prévu pour la journée, mais il n’est pas rare de voir le couple passer du temps ensemble. En octobre 2022, Angelina a rendu visite à Zahara pour le week-end des retrouvailles de son université et a gentiment pris des photos avec des fans. Après la visite, une personne proche du clan Jolie a raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Zahara était « heureuse » et « ravie » d’avoir la visite de sa célèbre maman. Pendant les vacances de Thanksgiving, Zahara est rentrée chez elle et a été photographiée avec sa mère après avoir fait du shopping chez Fred Segal à West Hollywood. Le duo mère-fille a également été aperçu en train de faire du shopping pendant que Zahara était à la maison pour les vacances d’hiver le mois suivant, et profitant d’une journée dans la Grosse Pomme avant que Zahara ne retourne à Spellman pour son deuxième semestre de première année.

Leur dernière sortie est survenue un jour après qu’Angelina a annoncé sur Instagram qu’elle lançait une initiative pour connecter les amateurs de mode, les experts et les professionnels du monde entier. « Je commence quelque chose de nouveau aujourd’hui, un collectif où tout le monde peut créer », a-t-elle commencé dans la légende qui accompagnait une photo affichant le nom de son collectif : Atelier Jolie.

« L’Atelier Jolie est un lieu où les créatifs peuvent collaborer avec une famille qualifiée et diversifiée de tailleurs experts, de modélistes et d’artisans du monde entier. Cela découle de mon appréciation et de mon profond respect pour les nombreux tailleurs et fabricants avec lesquels j’ai travaillé au fil des ans, d’un désir d’utiliser le matériel vintage de haute qualité et le tissu invendu déjà disponible, et aussi de faire partie d’un mouvement visant à cultiver plus d’expression de soi », a-t-elle poursuivi. « Je suis impatient de développer cela avec vous. »

Entre le temps passé en famille, le travail et les projets passionnés, Angelina est une fille occupée !

