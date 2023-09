Angelina Jolie portait une robe rose peinte à la bombe sur la couverture de « Vogue » – Hollywood Life

Crédit image : Annie Leibovitz

Angelina Jolie vient de décrocher la couverture numérique de Vogue et elle était fabuleuse dans une robe bustier blanche peinte en rose. La femme de 48 ans a porté la robe de sa propre ligne de mode, Atelier Jolie. La robe comportait un corset sans bretelles avec un décolleté plongeant et une taille cintrée, tandis que la jupe était en tissu plissé à moitié transparent et à moitié blanc.

Sur la couverture, Angelina a posé avec des tubes de peinture en aérosol géants tandis que ses cheveux étaient lissés en un chignon bas. Elle a coiffé son look avec une paire de talons argentés métallisés très hauts, une lèvre rouge audacieuse et des boucles d’oreilles.

Comme si les tenues d’Angelina ne pouvaient pas être meilleures, elle était superbe dans une robe nuisette en soie à fines bretelles dorées Chloé x Atelier Jolie qu’elle a associée à une cape en velours surdimensionnée du même créateur. Elle a renoncé à tout accessoire et a choisi de marcher pieds nus tandis que son maquillage était naturel et simple, montrant son magnifique visage.

Sur une autre superbe photo du shooting, Angelina était naturellement belle dans un petit débardeur noir sans soutien-gorge en dessous, associé à un pantalon noir taille haute assorti, tous deux issus de la collection Chloé x Atelier Jolie.

Peut-être que notre look préféré, également de l’Atelier Jolie, était le haut corset blanc plongeant et sans bretelles d’Angelina avec un ourlet à basque qui avait des gribouillis noirs sur le corsage. Elle a porté le haut avec des gants longs assortis avec de petits dessins noirs dessus ainsi qu’un pantalon ample à plis noirs taille haute.

Enfin, Angelina était époustouflante dans un haut corset noir sans bretelles avec une petite vignette au centre de sa poitrine, porté avec un pantalon noir et des couches de gros bracelets et joncs dorés.