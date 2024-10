Angelina Jolie ne peut pas échapper à Brad Pitt et signe « Mr. et Mme Smith’ Poster

« Brangelina » a peut-être disparu depuis longtemps… mais Angélina Jolie ‘ maintient toujours le battage médiatique de « M. et Mme Smith » pour les fans inconditionnels, même si elle est en termes très amers avec son ex.

Angelina ne semblait pas très enthousiaste à l’idée de signer cette affiche – et honnêtement, qui peut lui en vouloir ? L’affiche était enroulée, elle n’avait donc pas besoin de faire un voyage dans le passé vers des temps plus heureux, ni même de regarder le visage de Brad.

AJ et Brad se sont croisés pour la première fois sur le tournage du film alors que Brad était encore marié à Jennifer Aniston. Les deux sont restés amis pendant le tournage, mais Brad et Jen ont décidé d’arrêter environ un an plus tard – et le reste appartient à l’histoire d’Hollywood.