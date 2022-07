Angelina Jolie ne célèbre pas sa victoire dans le costume Miraval de Brad Pitt – Hollywood Life

Voir la galerie





Angelina Jolie a remporté une petite victoire en ex-mari Brad Pitt‘s procès contre elle pour la vente de sa participation de 50% dans leur domaine viticole français, Château Miraval, prétendument à son insu. L’homme de 47 ans maléfique L’équipe de l’actrice a assigné à comparaître des documents de correspondance de Brad, 58 ans, de sa société Mondo Bongo et de son directeur commercial le vendredi 22 juillet, et un juge de Los Angeles a accepté l’assignation et a déclaré que Brad devait fournir à son équipe juridique les documents demandés. Et bien qu’il s’agisse d’un pas en avant positif dans la bataille juridique controversée, Angelina ne se réjouit pas, selon une source proche de la star.

“C’est une justification pour Angelina que le juge a statué en sa faveur [and Brad has to hand over his financial docs] mais elle n’est pas assise à célébrer, toute la situation est toujours un rappel très douloureux pour elle de tout ce que sa famille a perdu », a déclaré une personne proche d’Angelina. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Miraval était son endroit heureux avec Brad et les enfants, c’est là qu’elle s’est mariée, donc comme vous pouvez l’imaginer, la décision de laisser tomber n’a pas été facile, il y a eu beaucoup de larmes. Mais elle a senti que c’était le bon choix pour elle et elle est plus que confiante que le tribunal tranchera en sa faveur, mais ce n’est vraiment pas quelque chose sur lequel elle veut s’attarder.

Et bien que toute la situation soit “douloureuse” pour la maman de trois enfants, elle s’en sort plutôt bien personnellement, selon la source. “Angelina est la plus heureuse que quiconque l’ait vue depuis longtemps, sortir de LA avec les enfants a été si bon pour elle”, ont-ils expliqué. “De toute évidence, elle a été très occupée par le travail, mais en tant que réalisatrice et productrice, elle a eu beaucoup à dire sur le calendrier et elle s’est assurée qu’il y ait des temps d’arrêt raisonnables pour qu’elle puisse également profiter de cette pause avec ses enfants.”

Angie partage six enfants avec le Il était une fois à Hollywood étoile: Maddox21, Zahara17 ans, Pax18 ans, Shilo16 ans et jumeaux Vivienne et Knox14. Le Le sel L’actrice a été aperçue à Rome, en Italie, en direction du musée du Vatican le 20 juillet avec sa fille Zahara. Avant cela, on les a vus se tenir la main alors qu’ils se promenaient dans les rues de New York.

Tous les enfants d’Angie et Brad étaient présents lorsqu’ils ont marché dans l’allée de Miraval en 2014 après neuf ans de fréquentation. L’ancien couple puissant a acheté l’État en 2008 pour 28,4 millions de dollars, et il vaut maintenant 167 millions de dollars. Brad avait auparavant accusé son ex de lui avoir délibérément “fait du mal” avec la vente de sa participation, qui est allée au groupe viticole Tenute del Mondo, qui relève du groupe Stoli. “Jolie a poursuivi puis conclu la prétendue vente en secret, gardant délibérément Pitt dans l’ignorance et violant sciemment les droits contractuels de Pitt”, ont affirmé les avocats de Brad dans les documents. “Ce faisant, Jolie a cherché à s’emparer des bénéfices qu’elle n’avait pas gagnés et des retours sur un investissement qu’elle n’avait pas fait. De plus, par le biais de la prétendue vente, Jolie a cherché à faire du mal à Pitt.