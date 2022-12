Angelina Jolie met fin à son travail à l’ONU

Les Nations Unies et Angelina Jolie ont annoncé dans un communiqué conjoint déclaration vendredi matin que Mme Jolie mettrait fin à son rôle d’envoyée spéciale pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés après 21 ans de travail humanitaire en tant que l’un des visages publics les plus célèbres représentant l’organisation.

La déclaration indique que Mme Jolie “quittait” les Nations Unies pour étendre son travail humanitaire et s’engager avec “un plus large éventail d’acteurs sur un ensemble plus large de questions humanitaires et travailler plus directement avec des organisations locales”.

Mme Jolie, 47 ans, a parcouru les zones de conflit du monde, dont la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan et le Myanmar, effectuant 60 visites sur le terrain depuis 2001, d’abord en tant qu’ambassadrice de bonne volonté, puis, à partir de 2011, en tant qu’envoyée spéciale des Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

“Angelina Jolie est depuis très longtemps un partenaire humanitaire important du HCR”, a déclaré Filippo Grandi, le haut-commissaire de l’agence pour les réfugiés, dans le communiqué. “Après une longue et fructueuse collaboration avec le HCR, j’apprécie son désir de changer son engagement et de soutenir sa décision.”