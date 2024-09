Angelina Jolie met fin à sa bataille juridique contre le FBI suite aux allégations selon lesquelles Brad Pitt l’aurait abusée dans un jet privé

Après deux ans de bataille, Angelina Jolie a abandonné son procès contre le FBI concernant l’enquête du bureau sur un incident d’abus présumé qui aurait eu lieu entre elle et son ex-mari Brad Pitt.

La star de « Tomb Raider » a déposé une requête en rejet de l’affaire avec préjudice le 25 septembre, selon des documents judiciaires obtenus par Page Six.

Les deux parties seront responsables du paiement de leurs propres frais juridiques.

Angelina Jolie, photographiée ci-dessus, a abandonné son procès contre le FBI le 25 septembre, selon des documents juridiques obtenus par Page six. Getty Images

Selon des documents judiciaires, Jolie cherchait des informations liées à l’enquête menée par le FBI en 2016 sur leur prétendue altercation dans un avion privé. Splashnews.com

Le FBI a ouvert une enquête sur l’altercation physique présumée de Pitt impliquant Jolie, 49 ans, et leurs enfants dans un jet privé en 2016 après qu’un appel anonyme ait été passé au bureau.

L’enquête s’est terminée le 22 novembre 2016, sans qu’aucune accusation ne soit portée contre Pitt, 60 ans. Jolie a demandé le divorce de l’acteur de « Once Upon a Time » quelques jours plus tard.

Jolie a déposé plainte sous le pseudonyme de « Jane Doe » en avril 2022. Citant la loi sur la liberté d’information, l’actrice a recherché des informations « sur l’enquête de l’agence sur un incident de violence domestique survenu il y a plusieurs années impliquant la plaignante et ses enfants mineurs ». victimes et témoins. »

L’enquête du FBI sur Pitt s’est terminée le 22 novembre 2016, sans qu’aucune accusation ne soit portée contre Pitt. AFP via Getty Images

Jolie a déposé plainte contre le FBI sous le pseudonyme de « Jane Doe ». Gareth Cattermole/Getty Images pour Disney

À l’époque, une source nous avait dit que la poursuite était une décision stratégique de Jolie visant à obtenir toutes les informations préjudiciables dont le FBI disposait sur Pitt pour les utiliser contre lui dans leur bataille pour la garde de leurs six enfants – qui n’a pas encore été réglée.

« Angelina est probablement à la recherche d’un morceau d’information, quelque chose d’autre à utiliser contre Brad, pour lui faire du mal », a expliqué la source.

« Il s’agit d’une expédition de pêche désespérée visant à trouver quelque chose qui n’existe probablement pas dans les notes du FBI et à le rendre public. »

Dans une autre poursuite, Jolie a allégué que Pitt « avait étouffé l’un des enfants et en avait frappé un autre au visage » lors de leur désormais tristement célèbre combat d’avion. FilImage

Pitt a nié avoir commis des violences physiques, qualifiant les affirmations de Jolie de « complètement fausses ». Getty Images pour AFI

Dans une autre contre-action, Jolie a allégué que Pitt « avait étouffé l’un des enfants et en avait frappé un autre au visage » alors que la famille voyageait de la France vers la Californie à bord d’un avion privé, selon des documents juridiques précédemment obtenus par Page Six.

Elle a également déclaré que l’acteur l’avait « attrapée » « par la tête » et « l’avait secouée ».

« À un moment donné, il a versé de la bière sur Jolie ; à un autre moment, il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants », affirment également les documents.

Pitt a nié avec véhémence toute allégation de violence physique, qualifiant les affirmations de Jolie contre lui de « complètement fausses ».